Chelsea, Dumfries difficile: virata su Walker-Peters

Arrivano buone notizie per i tifosi dell'Inter sul fronte cessioni: il Chelsea sembra intenzionato a mollare la presa per Dumfries, intimorito dalla richiesta di 50 milioni avanzata dal club nerazzurro. I Blues avrebbero già individuato il proprio piano B in Walker-Peters del Southampton, anche lui valutato circa 40 milioni.

La nostra opinione. Dumfries, come Skriniar, è una pedina fondamentale dell'Inter, ancor più ripensando alla dolorosa separazione con Perisic. Perdere entrambi gli esterni titolari in un solo anno per un allenatore bravo a sfruttare le corsie come Inzaghi sarebbe certamente un problema non da poco conto...

Rugani può salutare la Juve: c'è l'Empoli, il Verona osserva

Aria di separazione tra Daniele Rugani e la Juventus. Allegri stima da anni il difensore, ma di fatto non gli ha mai concesso minutaggio vista la fitta concorrenza nel reparto e l'arrivo di Bremer non lascia nuovamente spiragli. L'Empoli, ceduto Viti al Nizza, lo riporterebbe a casa volentieri: i toscani sono al momento avanti sul Verona, per ora semplice spettatrice interessata.

La nostra opinione. A 28 anni, dopo intere stagioni da gregario di lusso (più per meriti di stipendio che di campo) oltre ad un'esperienza all'estero fallimentare, è arrivato il momento per Rugani di rilanciarsi definitivamente come calciatore. Empoli e Verona sono certamente piazze che possono metterlo nelle condizioni di rendere al massimo delle sue qualità.

Torino, Juric chiede un portiere e spera in Meret

Un portiere, ma non uno qualsiasi; Ivan Juric punta Alex Meret. Il tecnico del Torino stravede per l'estremo difensore del Napoli e potrebbe convincerlo a sposare la causa granata, visto soprattutto l'imminente arrivo in Campania di Kepa.

La nostra opinione. Altro giocatore di qualità con disperato bisogno di rilanciarsi. La storia di Meret al Napoli è nata male s sta finendo ancora peggio, viste le caratteristiche tecniche molto lontane dal tipo di portiere gradito a Spalletti. Accettare Juric, nonostante i recenti problemi, potrebbe rifargli scattare quella scintilla perduta a suon di panchine.

Salernitana su Mertens? Iervolino chiarisce

Il presidente della Salernitana Iervolino ha chiarito le voci di un possibile arrivo in granata di Dries Mertens: "Non abbiamo fatto alcuna offerta formale a Mertens perché è la bandiera del Napoli. Se lui volesse restare in Campania, da parte nostra c’è stata un’apertura ma non c’è stata alcuna offerta o rifiuto".

La nostra opinione. Sarebbe incredibile vedere Mertens sul prato dell'Arechi con la maglia granata addosso: l'ennesima prova d'amore per una piazza, quella di Salerno, di cui è impossibile non innamorarsi se si ha a cuore il calcio. Una grande storia che sarebbe bello raccontare, a prescindere dal finale, sulla falsa riga dell'affare Ribery.

Cremonese, che regalo: vicinissimo Dessers

Capocannoniere con 10 gol dell'ultima Conference League, già tre gol e un assist quest'anno nel campionato belga: la Cremonese batte un colpo di livello internazionale ed è ad un passo dal chiudere per l'arrivo di Dessers dal Genk, protagonista lo scorso anno di una grande annata in maglia Feyenoord.

La nostra opinione. La riprova che quest'anno le neopromosse stanno affrontando il mercato con idee, ambizione e programmazione. Dessers il Serie A è una scommessa intrigante e un potenziale crack al Fantacalcio: vi consigliamo di risparmiare qualche credito per un azzardo che potrebbe senz'altro ripagarvi...

