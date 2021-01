Che tonfo, quasi inaspettato. Il Real Madrid voleva vincere il primo trofeo della stagione, e che occasione affrontare il Barcellona in finale (che ha eliminato la Real Sociedad) per il morale. Zidane ci sperava, a caccia del suo 12° titolo in carriera nei blancos, ma a spuntarla è stato l'Athletic di Marcelino. alla sua seconda partita come tecnico dei baschi. Un debutto di fuoco: prima il Barça in campionato, poi il Real in Supercoppa. E questa volta ha avuto ragione lui, con una squadra tenace, che ha chiuso gli spazi e che col pressing ha messo ko Kroos e Modric. Al resto ci ha pensato Raúl García che, a contrario del toro, si esalta quando vede 'blanco' e piazza una doppietta nel primo tempo. Nella ripresa Benzema prova a ravvivarla, con l'ausilio della VAR, ma il Real non spinge e sembra senza idee. Un atteggiamento, appunto, inaspettato. Non un bel segnale in vista dell'Atalanta in Champions...