Lo stadio Olimpico fa da cornice a Juventus-Inter , finale dell'edizione 2021-22 di Coppa Italia: si gioca mercoledì 11 maggio alle ore 21, arbitra l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. I bianconeri di Massimiliano Allegri inseguono il 15esimo successo nella competizione: l'ultimo risale alla passata stagione con Andrea Pirlo in panchina. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, inseguono l'ottava Coppa Italia della loro storia: il successo manca dal 2011. Juventus e Inter si affrontano per la quarta volta in stagione. Oltre ai due precedenti in campionato (1-1 a San Siro e successo per 1-0 dei nerazzurri allo Stadium), c'è anche quello nella finale di Supercoppa italiana a gennaio: la sfida finì 2-1 per l'Inter che trionfò grazie a un gol di Sanchez allo scadere del secondo tempo supplementare. Chi parte favorito stavolta? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Allegri o di quella di Inzaghi, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Perin vs Handanovic: 2

Decisivo nella semifinale di ritorno con la Fiorentina, Perin ha dimostrato ancora una volta di essere un portiere affidabile e di meritarsi di giocare fino in fondo questa Coppa Italia. Tuttavia, l'esperienza del capitano dell'Inter in partite come questa può avere un peso non indifferente. Per questo la scelta ricade su di lui.

De Ligt vs Skriniar: X

Sicuramente due punti di forza di Juventus e Inter, colossi dei due rispettivi schieramenti e al contempo difensori di caratura europea/mondiale. Poco altro da aggiungere, Allegri e Inzaghi contano molto su di loro e la sfida non può che finire con un pirotecnico pareggio.

Chiellini vs De Vrij: 1

Il capitano bianconero è una garanzia in serate come queste in termini di fisicità e leadership, mentre il centrale olandese dell'Inter non è stato certamente impeccabile nelle ultime uscite, compresa quella di sabato in campionato contro l'Empoli. Il duello lo vince Chiellini.

Alex Sandro vs Bastoni: 2

Uno difensore alle ultime cartucce in carriera, l'altro presente e futuro della Nazionale italiana, recuperato in extremis per la finale di Coppa Italia dopo il guaio fisico accusato di recente. Qui siamo al cospetto di un "mismatch": larga vittoria per l'ex Parma e Atalanta.

Danilo vs Dumfries: 1

Dopo una stagione leggermente al di sotto delle aspettative il duttile difensore brasiliano della JUventus è entrato in temperatura risultando decisivo nel cammino per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Gamba, qualità e versatilità: l'esterno si fa preferire a un Dumfries tambureggiante sulla destra ma non sempre lucidissimo al momento delle scelte decisive.

Rabiot vs Barella: 2

Ora che Barella è tornato a sfoggiare una condizione fisica esaltante non c'è partita col pari ruolo della Juventus Adrien Rabiot: oltre alla corsa e al moto perpetuo il nerazzurro abbina senso del gol e dell'assist, a differenza di un Rabio poco produttivo al momento di offire contributi ai gol sella sua squadra.

Zakaria vs Brozovic: 2

Arrivato a gennaio, Zakaria si è calato bene nel mondo Juve dimostrando di avere buoni colpi e capacità negli inserimenti, qualità che piacciono molto ad Allegri. Tuttavia non può che alzare bandiera bianca se messo a confronto con un Brozovic che, all'unanimità, viene considerato il cervello di questa Inter, forse l'unico giocatore indispensabile. Uno, per intenderci, che quando manca si sente.

Bernardeschi/Morata vs Lautaro: 2

Uno dei dubbi di formazione di Allegri, affidarsi subito a Morata oppure scegliere la duttilità di Federico Bernardeschi? Dato che la partita potrebbe essere lunga, il tecnico livornese potrebbe anche affidarsi all'ex viola invece che scegliere l'assetto a trazione anteriore con Morata. In scadenza di contratto come Dybala e Chiellini, il 28enne esterno toscano cerca un guizzo per convincere la società a trattenerlo. Lautaro Martinez, invece, si è lasciato alle spalle il periodo no ed è tornato on fire: 7 gol nelle ultime 6 partite tra campionato e Coppa Italia. Il duello parla argentino.

Dybala vs Calhanoglu: 2

Da una parte abbiamo un giocatore, Dybala, che sta giocando le sue ultime partite con la maglia della Juventus , dall'altra un Calhanoglu più che mai al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi e che può mettere sul tavolo uno score personale di 7 gol e 12 assist in campionato. In attesa di rivedere la Joya a livelli top, questo non può che essere un 2.

Cuadrado vs Perisic: 2

Confronto stellare tra due esterni che spesso e volentieri fanno la differenza. Sulla carta è un pareggio senza discussioni, ma la stagione in corso sta raccontando un'altra cosa: racconta che Ivan Perisic è da tempo in stato di grazia e rappresenta un'arma letale a disposizione dell'Inter. Per questo motivo il duello si tinge di nerazzurro.

Vlahovic vs Dzeko: 1

Entrambi non stanno certo attraversando il loro miglior momento della stagione, anzi. La bilancia pende a favore dello juventino se non altro per una questione statistica: Dzeko ha segnato un solo gol nelle ultime 9 giornate di campionato, Vlahovic seppure tra alti e bassi qualche pallone in più l'ha insaccato.

