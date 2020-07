Il Chelsea asfalta lo United 3-1 e raggiunge l'Arsenal in finale di FA Cup

Grazie alle reti di Giroud, Mount e all'autorete di Maguire i Blues staccano il biglietto per la finale di FA Cup dove sfideranno l'Arsenal di Arteta. Ai Red Devils non basta il rigore di Bruno Fernandes nel finale di partita.

Sarà il Chelsea ad affrontare l'Arsenal nella finale di FA Cup in programma il 1 agosto a Wembley. Nella seconda semifinal (stessa cornice) i Blues di mister Frank Lampard hanno battuto il Manchester United di Solskjaer per 3-1. Chelsea in vantaggio con tocco furtivo di Giroud nel mega recupero del primo tempo, raddoppio del giovane Mount dopo appena un minuto della ripresa.

Il 3-0 dei Blues matura invece grazie ad un autogol di Maguire al 74', ne tentativo di anticipare l'ex Roma Rudiger. Non basta allo United il gol su rigore di Bruno Fernandes all'85', a giochi ormai fatti. La finale sarà un derby di Londra...

Il tabellino

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2) De Gea, Lindelof, Maguire, Bailly (45' Martial), Williams, Fred (55' Pogba), Matic, Wan-Bissaka (79' Fosu-Mensah), Fernandes, Rashford (79' Ighalo), James (56' Greenwood). Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

CHELSEA 3-4-3) Caballero, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, Alonso, Kovacic (86' Loftus-Cheek), Jorginho, James, Mount (90' Pedro), Giroud (80' Abraham), Willian (80' Hudson-Odoi). A disposizione: Abraham, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Pedro, Kepa, Christensen, Tomori, Emerson, Pulisic. Allenatore: Frank Lampard

Arbitro: Mike Dean

RETI: 86′ Fernandes (r); 45+11′ Giroud, 46′ Mount, 74′ Maguire aut.

