Grazie a un gol di Ziyech al 55', il Chelsea batte 1-0 il Manchester City e conquista l'accesso alla finale di FA Cup. Un successo meritato quello della squadra di Tuchel, che ha creato più occasioni e messo in mostra una manovra più fluida ed efficace. Deludente invece la prova dei Citizens di Guardiola che devono fare anche i conti con l'infortunio di De Bruyne, costretto a uscire a inizio secondo tempo. In finale il Chelsea affronterà la vincente della seconda semifinale tra Leicester e Southampton in programma domenica. Per i Blues si tratta della seconda finale di fila di FA Cup dopo quella persa 2-1 la stagione passata contro l'Arsenal.

Il tabellino

CHELSEA-MANCHESTER CITY 1-0

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva (88' Zouma), Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount (70' Pulisic), Ziyech (79' Emerson Palmieri); Werner (70' Havertz). All.: Tuchel.

MANCHESTER CITY: (4-2-3-1): Steffen; Joao Cancelo, Laporte, Ruben Dias, Mendy; Fernandinho, Rodri; Ferran Torres (64' Gundogan), De Bruyne (48' Foden), Sterling; Gabriel Jesus. All.: Guardiola.

ARBITRO: Mike Dean di Heswall.

GOL: 55' Ziyech (C).

ASSIST: Werner (C, 1-0).

AMMONITI: James, Azpilicueta (C), Fernandinho, Laporte, Ruben Dias (MC).

NOTE - Recupero 1'+6'.

Timo Werner - Chelsea-Manchester City FA Cup 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

19' CHELSEA PERICOLOSO! James dalla destra: traversone sul secondo palo per Chilwell che colpisce al volo con il sinistro ma spedisce a lato. Prima, grande occasione del match.

34' CHELSEA VICINO AL GOL! Sugli sviluppi del corner Chilwell difende palla e tocca dietro per James, piattone di prima intenzione e palla larga di poco.

55' GOOOOOOLLLL DEL CHELSEA! ZIYECH! 1-0! Mount in verticale per Werner che scappa sulla sinistra: difesa del City scoperta, Steffen esce ma rimane a metà strada, tocco per Ziyech che non ha problemi a insaccare col sinistro a porta vuota. Assist di Werner. Si sblocca la prima semifinale di FA Cup!

59' ZIYECH SI DIVORA IL 2-0! Dias buca l'intervento su una palla lunga, Ziyech è tutto solo davanti a Steffen che gli chiude lo specchio della porta e riesce miracolosamente a respingere. City in totale confusione adesso.

70' OCCASIONE CITY! Corner di Foden, sponda aerea di Rodri per Ruben Dias che gira di testa ma non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione.

Raheem Sterling contrastato da Jorginho - Chelsea-Manchester City FA Cup 2020-21 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Timo WERNER - Spina nel fianco della difesa del City. Non sempre preciso e lucido negli ultimi venti metri, ma si rivela decisivo con l'assist per il gol facile facile di Ziyech.

Il peggiore

Raheem STERLING - Prestazione horror. Non che i suoi colleghi di reparto abbiano fatto molto meglio, ma lui sbaglia tutto ciò che era possibile sbagliare compresi appoggi semplicissimi. Totalmente fuori dalla partita.

