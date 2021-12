Boxing Day del 26 dicembre, che FA Cup, a partire dal terzo turno, quando entreranno anche le squadre di Premier League. Sono state due le notizie importanti arrivate dal 'calcio inglese' in giornata. La prima, quella riguardante il classico appuntamento del, che non viene assolutamente rinviato nonostante i tanti casi covid che hanno investito nelle ultime ore la Gran Bretagna. Con la bellezza di 6 partite rinviate vista qualche positività qui e là. L'altra riguarda lo sviluppo della, a partire dal terzo turno, quando entreranno anche le squadre di Premier League.

Proprio a causa covid, non ci saranno più i famosi Replay, ovvero i rematch di quelle partite terminate in parità (consuetudine proprio della FA Cup), da disputare nello stadio della squadra che ha giocato "l'andata" - diciamo così - in trasferta. Proprio le ultime partite rinviate in campionato, hanno fatto capire alla FA che sarebbe stato impossibile incastrare tutte le gare e avere un calendario fluido con i Replay di mezzo. Ecco la decisione di cambiare, anche se solo per la stagione in corso. In casa di parità, dunque, si andrà dritti finché non uscirà una vincente in quella stessa durata, disputando così tempi supplementari e, nel caso, i tiri di rigore.

La nota della FA (la federazione inglese)

Questa decisione eccezionale è stata approvata dal Consiglio della FA venerdì 17 dicembre ed è stata presa nel più ampio interesse del calcio inglese per alleviare la possibilità di congestione delle partite a seguito di diversi rinvii negli ultimi giorni e la continua incertezza in vista a causa del Covid. Si decide, quindi, che le partite nel terzo e quarto turno della competizione di questa stagione verranno giocate fino al termine della giornata, con tempi supplementari e rigori, se necessario. I Replay torneranno fino al quarto turno compreso della Emirates FA Cup dalla stagione 2022-23 in poi

Niente più Replay quindi. Anche se sono state 14 le sfide 'rigiocate' dal primo turno ad oggi in questa edizione 2021-2022.

