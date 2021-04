Oltre alle parole sulla questione Superlega, Alexander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato anche di rapporti personali. E' una bordata enorme quella di Ceferin che sapara a zero su Ed Woodward (Man. United) e su Andrea Agnelli, raccontando un retroscena delle ultime ore. Queste le parole di Ceferin: , presidente della UEFA, ha parlato anche di rapporti personali. E' una bordata enorme quella di Ceferin che sapara a zero su(Man. United) e su, raccontando un retroscena delle ultime ore. Queste le parole di Ceferin:

"Ne ho viste tante nella mia vita, ero un avvocato penale, ma non ho mai visto persone del genere... Woodward mi ha chiamato giovedì scorso dicendo che era soddisfatto delle riforme e che le sosteneva, voleva parlare solo del fair play finanziario. In realtà aveva già firmato un altro progetto. Non parlerò molto di Andrea Agnelli: la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono... Il giorno dopo ha fatto l’annuncio".

Andrea Agnelli, la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo.

