Zorya-Roma, secondo match del gruppo C di Conference League ha visto trionfare gli uomini di Mourinho con un secco 3-0 in casa degli ucraini. In evidenza la prova esplosiva di El Shaarawy, di gran lunga il più motivato dei giallorossi. Darboe, premiato da Mourinho con uno slot da titolare, ricambia la fiducia con un paio di guizzi illuminanti. Il duo britannico Smalling-Abraham spacca la porta.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dello Zorya

4-3-3: Matsapura 7; Favorov 5 (90’ Snurnicyn sv), Imerekov 5, Cvek 5, Khomcenovskyi 6,5; Buletsa 5 (70’ Zahedi 6), Nazaryna 5,5, Kochergin 5; Kabaiev 5 (83’ Lunyov sv), Gromov 6 (90’ Owusu sv), Sayyadmanesh 6 (70’ Cristian 5,5); All. Skrypnyk 6.

Darboe e Smalling in azione in Zorya-Roma - Conference League 2021/2022 - Imago Credit Foto Imago

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5: non spegne mai l'interruttore, nemmeno al 93', quando sventa il gol della bandiera - occasione più nitida della partita per lo Zorya - con un colpo di reni.

Riccardo CALAFIORI 6,5: le ali avversarie non gli provocano alcun grattacapo e lui si accampa all'altezza del vertice dell'area nemica. Riferimento costante per l'attacco.

Chris SMALLING 7,5: superlativo nell'arginare il bomber Gromov, la sua incornata sul secondo palo regala tranquillità a Mourinho.

Marash KUMBULLA 6: qualche sbavatura di troppo in piena gestione del vantaggio, il clean sheet inflaziona il suo voto.

Roger IBANEZ 5,5: non affonda mai sulla sua corsia, si limita al compitino.

Bryan CRISTANTE 7,5: attento nell'infoltire la linea difensiva durante le scorribande ucraine in avanti. Eccellente amministrazione della mediana, con licenza di uccidere: al 64' infatti, fornisce l'assist per il raddoppio di Smalling.

Ebrima DARBOE 7: assist semplice ma intelligente per il gol di El Shaarawy. Replica la medesima giocata anche nella ripresa, ma Carles Perez non concretizza. A 20 anni questa lucidità in campo è un dono inestimabile. (dal 71' DIAWARA 6,5: rubapalloni inarrestabile; la bocciatura iniziale non lo abbatte).

Stephan EL SHAARAWY 7,5: tremenda voglia di pressare; nel primo tempo inaugura un vero e proprio tiro a segno verso la porta avversaria. La volata con tanto di dribbling sul portiere certifica la sua crescita. (dal 78' BORJA MAYORAL 6: tuona in ripartenza, non calibra bene l'unico suo tiro pericoloso).

El Shaarawy esulta per un gol in Zorya-Roma - Conference League 2021/2022 - Imago Credit Foto Imago

Lorenzo PELLEGRINI 6: preciso nel cucire i reparti sacrificandosi in ripiegamento, ma non mostra la rabbia agonistica che Mourinho si aspettava dopo l'assenza nel derby. (dal 77' VILLAR 6: sfiora il gol appena entrato, si fa vedere).

Carles PEREZ 5,5: non può contare sulla stessa spinta di supporto offerta da Calafiori sulla fascia opposta. Prova a remare controcorrente, ma crea poco. (dal 63' ZANIOLO 6,5: da un suo dialogo con Pellegrini scaturisce il tris di Abraham. Sul pezzo.)

Eldor SHOMURODOV 5,5: tocca pochi palloni; nel primo tempo poteva fare qualcosa di più a tu per tu col portiere. (dal 63' ABRAHAM 7: pochi giri d'orologio e mette la firma su un palo e un gol. Cambio di passo eccezionale).

All. MOURINHO 7: dopo le scorie del derby, reagire con un tris e un clean sheet non era scontato. La Roma recupera qualche certezza in vista del ritorno in campionato.

