Titoli di coda sulla seconda edizione della Nations League: una fra Spagna e Francia si godrà la vittoria finale e un posto nell'albo d'oro della competizione dopo il Portogallo, vincitore nel 2019. Gli spagnoli arrivano a questo importante appuntamento dopo aver vinto il Gruppo e aver eliminato l'Italia a San Siro nella prima semifinale. La Francia, invece, ha dovuto superare Svezia, Portogallo, Croazia La finale si giocherà domenica 10 ottobre, alle ore 20:45, in quel di San Siro, Milano. : una fra Spagna e Francia si godrà la vittoria finale e un posto nell'albo d'oro della competizione dopo il Portogallo, vincitore nel 2019. Gli spagnoli arrivano a questo importante appuntamento dopo aver vinto il Gruppo e aver eliminato l'Italia a San Siro nella prima semifinale. La Francia, invece, ha dovuto superare Svezia, Portogallo, Croazia e il Belgio in semifinale

UEFA Nations League - Finali Folle Belgio-Francia: da 2-0 a 2-3. Bleus in finale con la Spagna 14 ORE FA

Spagna-Francia, probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino. All. Luis Enrique

Francia (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps

Arbitro:

Spagna-Francia, dove vederla in tv e streaming

Spagna-Francia, in programma domenica 10 ottobre alle ore 20:45, verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sul canale 20 di Mediaset. In live streaming su Mediaset Infinity.

Luis Enrique: "La serie dell'Italia doveva finire"

Statistiche

L'ultima sfida tra le due squadre risale al marzo 2017, un'amichevole vinta dalla Francia per 2-0. L'ultima gara ufficiale è delle qualificazioni al Mondiale 2014, vinta ancora dalla Spagna per 0-1.

Francia e Spagna hanno segnato lo stesso numero di gol in questa Nations League: 15

Gli uomini di Luis Enrique dominano il possesso palla (65.4%), la precisioni dei passaggi (90.2%) e la distanza (120.7 km). Quelli di Deschamps i palloni recuperati (292).

Ferran Torres ha segnato 6 gol: è il capocannoniere del torneo insieme a Lukaku e Haaland.

Come si ferma Mbappé? Le sue magie nella Coppa di Francia 2020-21

UEFA Nations League - Finali Italia-Spagna, 5 verità: il 6 luglio abbiamo fatto un'impresa IERI A 08:09