Mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano, la Nazionale italiana di calcio affronterà la Spagna nella semifinale della Final Four di Nations League. Gli azzurri, Gli azzurri, reduci da un’estate trionfale coincisa con la conquista del titolo continentale che mancava da 53 anni, affronteranno le Furie Rosse con la voglia di confermarsi ad alto livello e centrare il pass per l’atto conclusivo, in programma il 10 ottobre, con la vincente tra Francia e Belgio.

Italia-Spagna, probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Kean, Insigne. All. Mancini.

Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Laporte, E. Garcia, M. Alonso; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, F. Torres, Sarabia. All. Luis Enrique

Italia-Spagna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Italia-Spagna verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.

Statistiche

Sono 38 gli incontri tra Italia e Spagna: 11 le vittorie dell’Italia, 16 i pareggi, 11 le vittorie spagnole (44 a 41 le reti realizzate). Nel computo dei precedenti in Italia, Azzurri in vantaggio 5/2 con 8 pareggi, negativo invece il saldo in trasferta (6/1 per gli iberici).

Sarà la 58a gara dell’Italia a Milano, città Natale della Nazionale (qui il 15 maggio 1910, all’Arena Civica, fece il suo esordio vincendo 6-2 sulla Francia) e del mito Azzurro (nel 1911 contro l’Ungheria, la prima maglia azzurra con scudetto sabaudo cucito sul petto dopo le prime uscite in maglia bianca).

A Milano l’Italia non perde da 93 anni ed è imbattuta nelle 28 gare disputate allo Stadio di San Siro, dove però nelle ultime 5 uscite ha raccolto 5 pareggi, compreso quello con la Svezia che costò la qualificazione ai Mondiali 2018.

Il digiuno da vittorie al Meazza dura ormai da 9 anni: l’ultima vittoria risale al 16 ottobre 2012, 3-1 alla Danimarca (gol di Montolivo, De Rossi e Balotelli). Italia-Spagna a Milano si è già giocata 3 volte: 2 pareggi (1924 e 1980) e una vittoria italiana (4-0, nel 1942).

Gli azzurri, da questo punto di vista, sono in serie positiva da 37 partite, un record mondiale, migliore della Spagna 2007-2009 (35) e del Brasile 1993-1995 (35, ma con un’altra gara non ufficiale non conteggiata). Nell’ultimo precedente, ovvero nella semifinale degli Europei, i nostri portacolori la spuntarono ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull’1-1.

