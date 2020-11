Toni Kroos non le manda a dire , e si sfoga duramente contro i due organi del calcio mondiale: Fifa e Uefa . L'attacco del giocatore tedesco, intervenuto nel podcast Einfach mal Luppen , si scaglia pesantemente contro la Nations League e le novità previste per il Mondiale per Club. Un tema quello dei troppi impegni che sta condizionando pesantemente anche questa stagione di calcio, fortemente condizionata dai contagi per Coronavirus che sono risaliti esponenzialmente in tutta Europa. Kroos non usa le diplomazia e le sue parole sono destinate a fare discutere: " Alla fine, di tutte queste cose che sono state inventate siamo solo i burattini di Fifa e Uefa . Nations League ed espansione del Mondiale per Club? Fatte per risucchiare tutto finanziariamente e fisicamente da ogni singolo giocatore”.

“Non avevamo mai vissuto una stagione come questa prima e spero che non la vivremo più. Alcuni esercizi in allenamento non sono possibili in questo momento. Dopo le partite si recupera, poi si fa un po’ di tattica, un’ultima sgambata il giorno prima della partita e poi dobbiamo già rigiocare. Non riusciamo più a organizzare partitelle o mini-tornei. Siamo al limite, ma in ogni caso non dovremmo lamentarci, perché a differenza di tanti altri possiamo giocare e ne siamo molto contenti. Basterebbe guardare allo sport dilettantistico o alla situazione in altri sport”.