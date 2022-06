per il prossimo Europeo. Il torneo femminile si giocherà infatti dal prossimo 6 al 31 luglio in Inghilterra. Con questa campagna, gli uomini hanno contribuito a promuovere la squadra femminile del loro Paese ed anche l’evento sportivo in generale. I calciatori della nazionale maschile tedesca hanno giocato la partita di Nations League contro l’Inghilterra indossando le maglie della squadra femminile. Il torneo femminile si giocherà infatti dal prossimo. Con questa campagna, gli uomini hanno contribuito a promuovere la squadra femminile del loro Paese ed anche l’evento sportivo in generale.

È un piccolo saluto dalla nostra squadra maschile a tutti noi, che ci sosteniamo a vicenda (Annette Seitz)

Le giocatrici tedesche, del resto, avevano fatto la stessa cosa l’anno scorso prima dell’Europeo maschile. In quella occasione le tedesche sono scese in campo per giocare con la maglia della squadra maschile in una partita poi vinta contro il Cile. Le parole di Annette Seitz, portavoce della squadra femminile:"È un piccolo saluto dalla nostra squadra maschile a tutti noi, che ci sosteniamo a vicenda e che si tratta di calcio".

