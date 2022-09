L’Italia ha bisogno di una vittoria per cancellare la brutta figura del Borussia-Park e per tenere aperte le speranze per l’accesso alla fase finale della UEFA Nations League . Gli azzurri hanno approcciato bene questa competizione con i pareggi con Germania e Inghilterra e il successo contro l’Ungheria. Roberto Mancini chiede concentrazione ai suoi in sede di presentazione.

"Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutti. Dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per provare ad arrivare prima. Poi, insieme ai giocatori più esperti, ci sono anche alcuni dei giovani chiamati a giugno"

Gli assenti

"Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l'ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite, non volevo chiamarne tantissim1. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando".

Giocare bene

"Fare si può fare tutto... Io credo che bisogna cercare di avere sempre la stessa personalità nel giocare, questa è la cosa più importante. Poi non credo il sistema possa variare tante situazioni, abbiamo giocatori che nei club giocano in molti casi 3-5-2 ma sono calciatori polivalenti. La priorità deve essere giocare bene".

Gli infortunati

"Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani mentre Politano sta abbastanza bene".

Milan-Napoli

"Ho visto diverse partite a inizio stagione, alcune molto intense. Ci sono partite belle, altre un po' meno, ma questo credo accada in tutti i campionati. Milan-Napoli è stata bella, ma non credo ci avvicini al campionato inglese perché in Premier sono tutte così, anche l'ultima contro la penultima".

