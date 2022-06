Seconda giornata nel gruppo 3 nella Lega "A" di Nations League. L'Italia affronterà - martedì 7 giugno alle 20,45 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena - l'Ungheria del commissario tecnico Marco Rossi, prima nel raggruppamento perché fresca dell'impresa alla Puskas Arena di Budapest: la vittoria per 1-0 contro l'Inghilterra vicecampione d'Europa grazie al rigore trasformato al 66' dal centrocampista del Lipisia Dominik Szoboszlai. I magiari, quindi, da potenziali vittime sacrificali del girone, si sono trasformate in autentiche mine vaganti: un impegno specie per un'Italia in totale ricostruzione, da prendere estremamente con le pinze. Gli azzurri hanno mostrato orizzonti di speranza nell'1-1 contro la Germania , a cominciare dall'esplosività offensiva portata da Willy Gnonto , il folletto di Baveno autore dell'assist vincente per il momentaneo 1-0 realizzato da Lorenzo Pellegrini.

Probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. CT: Mancini.

UNGHERIA (5-4-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. CT: Rossi.

Mancini: "Gnonto ha qualità importanti che non avevamo"

Statistiche del match

34 precedenti tra Italia e Ungheria: il bilancio è a favore degli Azzurri 16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte

tra Italia e Ungheria: il bilancio è a favore degli Azzurri 16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte L'ultimo scontro diretto coi magiari risale al 22 agosto 2007: a Budapest, in amichevole finì 3-1 per i padroni di casa. Sulla panchina degli Azzurri sedeva Roberto Donadoni. Al vantaggio di Antonio Do Natale al 48', seguirono le reti ungheresi di Juhasz al 60', Gera su rigore al 65' e Fecsezin al 76'.

Italia-Ungheria: dove vederla in tv e streaming

Italia-Germania, match valido per la Nations League in scena allo stadio Orogel-Dino Manuzzi di Cesena, sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su Rai Play. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Mancini: “Resto perché sono giovane. Voglio Europeo e Mondiale”

