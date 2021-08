Manfredi Rizza. Il 30enne azzurro ha conquistato la medaglia d'argento nel K-1 200 metri, specialità della canoa in acque piatte. Un podio che in questo sport ci mancava da Pechino 2008 e a livello individuale addirittura da Atlanta 1996. Ma chi è il protagonista di questo storico risultato? Scopriamo qualcosa di più su di lui. L'Italia non si ferma più. Gregorio Paltrinieri ha reso subito dolce la nottata azzurra, vincendo il bronzo nel nuoto in acque libere e assicurando una medaglia alla nostra spedizione per il tredicesimo giorno di fila , un record. Ma chi si è svegliato da poco si sarà accorto che i motivi per sorridere sono anche altri, a partire da quel che ha combinato. Il 30enne azzurro ha conquistato lanel, specialità della canoa in acque piatte. Un podio che in questo sport ci mancava da Pechino 2008 e a livello individuale addirittura da Atlanta 1996. Ma chi è il protagonista di questo storico risultato? Scopriamo qualcosa di più su di lui.

MANFREDI RIZZA, ARGENTO STORICO NEL K1! L'IMPRESA IN 100"

Rizza è nato a Pavia il 26 aprile 1991 e pratica la canoa dall'età di nove anni, crescendo agonisticamente nella Canottieri Ticino. Nella stessa società hanno posso i primi passi altri due canoisti olimpici come Luca Negri e Jacopo Majocchi. Oggi Manfredi è un ingegnere meccanico con una laurea magistrale in nanotecnologie e fa parte del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare. Il suo soprannome è Mampe. L'atleta pavese è allenato da Stefano Loddo e aveva già partecipato a un'edizione dei Giochi, chiudendo al sesto posto a Rio de Janeiro sempre nel K-1 200 metri.

Mano sul cuore e medaglia al cielo, la gioia di Rizza sul podio

Nell'ultimo quinquennio la sua crescita è stata importante, soprattutto in termini di continuità e vederlo tra i primi cinque nella gare di Coppa del Mondo è diventato una costante. Agli Europei di giugno si è laureato campione continentale nel K-2 200 metri insieme ad Andrea Di Liberto, mentre nella gara dell'argento di Tokyo era arrivato quinto. La qualificazione alle Olimpiadi giapponesi era arrivata grazie a un altro quinto posto, quello ai Mondiali di Szeged (Ungheria). E a proposito della rassegna a cinque cerchi, Rizza aveva parlato così: "È come una verifica a scuola, si studia per prendere 10, poi quello che ottieni non dipende totalmente da te". Beh, diciamo che il voto raggiunto si avvicina molto a quello per cui si era preparato.

