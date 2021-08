Gregorio Paltrinieri sale di nuovo sul podio olimpico: il carpigiano è bronzo alle spalle di un imprendibile Florian Wellbrock e al magiaro Kristof Rasovszky. Ci sono quindi due nuotatori della piscina tra i medagliati di questa gara, che vede il crollo di Oussama Mellouli: l'ex campione olimpico, che inizialmente per protsta non voleva partire per Tokyo e che poi è stato convinto a partecipare, è 20° con quasi 8 minuti di ritardo.

Partenza bruciante di Wellbrock

Tokyo 2020 Il nuoto in acque libere a Tokyo 2020: programma, qualificati, calendario 08/07/2021 A 09:48

La gara è bellissima e avvincente da subito: già dal tuffo di partenza Wellbrock si porta in testa e impone subito un ritmo altissimo. In un'acqua molto calda che costringe Paltrinieri anche a togliersi la cuffia per il fastidio, gli altri accusano il colpo e restano indietro, tanto che al primo rifornimento il francese Marc-Antoine Olivier tira dritto senza fermarsi per riprendere il tedesco. Dopo mezz'ora di gara, il duo di testa viene avvicinato da Rasovszky, mentre c'è un consistente gruppo di inseguitori abbastanza attardato tra cui anche Paltrinieri, attardato di 36".

A 3 km dallo start, Paltrinieri decide di prendere in mano la situazione e di ricucire lo strappo dai tre di testa: è a 33" di ritardo, ma pian piano aumenta il ritmo. L'azione è efficace e in circa un chilometro recupera 4 secondi di ritardo dai tre, che nel frattempo si avvicendano al comando.

La rimonta di Paltrinieri

Ai 5.2 km, con Wellbrock e Rasovszky che si danno il cambio a tirare là davanti, Paltrinieri spinge per andare a riprendere Olivier ed è a 15" dai leader. Passa un'ora di gara e in 500 m, dopo il rifornimento Paltrinieri si porta a 8" dalla testa della gara con un'accelerazione pazzesca. Man mano Greg riaggancia i leader, Wellbrock se ne accorge e aumenta di nuovo il ritmo.

Ai 6.6 km, quindi, il tedesco ha 10" di vantaggio sul carpigiano, che si incolla saldamente al francese e all'ungherese. Al rifornimento successivo, però, le carte si rimescolano, perché il francese non beve, ma ne approfitta per riposarsi un attimo a dorso e sistemarsi gli occhialini. Chi tira dritto invece è Athanasios Kynigakis, che ricuce lo strappo con Paltrinieri e insidia la sua posizione. Gregorio però non si lascia intimidire e dal quinto posto temporaneo ripassa il greco e va fa re la sua gara sugli altri ancora in testa, che sono Wellbrock e Rasovszky, mentre Olivier è stato ripreso da Paltrinieri e Kynigakis.

Quando mancano meno di 2 km di gara, Paltrinieri si riporta all'inseguimento dei due in testa, mentre gli altri con lui si staccano: pagano probabilmente il fatto di aver saltato il rifornimento.

La battaglia finale

Si arriva dunque all'ultimo rifornimento e clamorosamente lo evitano tutti: solo Rasovszky ci prova, ma visto Paltrinieri riavvicinarsi molla tutto e riparte. Nelle fasi finali prima dei 500 m finali succede di tutto: Olivier crolla definitvamente, Wellbrock va via e le posizioni sono definite, ma Greg decide di andare a prendere il magiaro e mentre Wellbrock imbocca la via del traguardo Rasovszky e Paltrinieri ingaggiano una vera battaglia: Greg si sposta per il sorpasso, l'ungherese lo vede e più volte gli chiude la strada.

Mentre Wellbrock chiude splendidamente e meritatamente per l'oro con 1:48:33.7, alle sue spalle la battaglia continua, ma ha la meglio Rasovszky, che tocca la piastra con 2" di vantaggio su un Paltrinieri comunque stellare.

Bissogna infatti ricordare che Gregorio Paltrinieri è ancora convalescente dalla mononucleosi, contratta circa un mese fa e malattia altamente debilitante. Non solo, ricordiamoci che Greg ha conquistato un argento negli 800 sl in vasca nei giorni scorsi e ha tentato anche la "sua" gara, i 1500 sl, chiudendo giù dal podio senza energie.

Chiude al 14° posto l'altro azzurro in gara, Mario Sanzullo, staccato di 4:34.9, mentre Olivier, che a lungo era stato con Wellbrock, si deve accontentare del sesto posto a 1:49.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 LIVE! Paltrinieri bronzo, Wellbrock imprendibile nella 10 km 3 ORE FA