Sugli sterrati del Veneto si va subito in fuga con un gruppo di 50 corridori che prende e se ne va. Non c'è accordo e parte in un secondo momento la strana coppia Gianni Vermeersch-Daniel Oss. A questo punto l'azione dell'Italia è chiara: dietro Zoccarato, Ballerini e De Marchi a proteggere Oss in fuga e il trio italiano è bravo a non lasciare andare van der Poel che, invece, prova più volte a rientrare invano. Vermeersch è più forte, nel finale, di Oss, ma una medaglia d'argento è già qualcosa di prezioso per la spedizione italiana in questa prima rassegna iridata. Maglia di campione del mondo a Vermeersch e a completare il podio c'è proprio van der Poel che aggiunge un'altra medaglia al suo palmarès (questa è nella quarta disciplina diversa). In Veneto si è celebrata una grande giornata di ciclismo. La prima edizione del Mondiale di gravel vola via con grande entusiasmo e con la presenza di tanti stradisti ai nastri di partenza. Dal Campione del mondo Under 23 Fedorov, vincitore di una tappa al Tour quest'anno, per non parlare del campione olimpico Cort Nielsen, vincitore di Van Avermaert o di Mathieu van der Poel che, dopo non essere riuscito a sfondare ai Mondiali su strada per le note vicende della lite in albergo, ci riprova in quelli di gravel.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Gianni Vermeersch 5h10'40'' 2. Daniel Oss +43'' 3. Mathieu van der Poel +1'28'' 4. Greg Van Avermaet +1'29'' 5. Yevgeniy Fedorov +1'39'' 6. Magnus Cort Nielsen +1'39'' 7. Alessandro De Marchi +1'40'' 8. Zdenek Stybar +1'46'' 9. Davide Ballerini +1'53'' 10. Andreas Stokbro Nielsen +2'43'' 14. Peter Sagan +5'04''

Cronaca

Miguel Ángel López è il primo ad animare la corsa con un'azione in salita. Si accodano subito Cort Nielsen, Gianni Vermeersch, Perry, Trarieux, Pettina, Van Avermaet, van der Poel, Beers, José María Sánchez e i nostri Zoccarato, Daniel Oss e Ballerini. Non c'è intesa, però, in questo gruppo e vanno via da soli Gianni Vermeersch e Daniel Oss. Ai -60 km dal traguardo i due hanno guadagnato 5'30'' sul gruppo alle loro spalle. Van der Poel prova con qualche fiammata a portare via un gruppetto: ci sono Van Avermaet, Cort Nielsen, Stokbro Nielsen, Fedorv, Stybar e De Marchi e Ballerini che, ovviamente, non collaborano avendo davanti Daniel Oss. Van der Poel riesce a ridurre il ritardo di 1' all'ingresso del circuito finale, ma si fa sempre più interessante l'azione del duo Oss-Vermeersch.

Van der Poel non ci sta e ci prova ancora a 15 km dal traguardo. Rispondono Stybar, Fedorov, Cort Nielsen e De Marchi ma, ormai, si gioca solo per la medaglia di bronzo. Gianni Vermeersch, invece, è bravo a sbarazzarsi della concorrenza di Daniel Oss partendo ai -6 km dall'arrivo, giungendo a Cittadella in solitaria. Daniel Oss arriva con 43'' di ritardo, ma festeggia una medaglia iridata che non è mai da buttare via. Al terzo posto, invece, si piazza van der Poel che batte in volata Van Avermaet.

