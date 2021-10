Martina Alzini, infatti, ha perso la finalina per il bronzo contro Mieke Kröger, anche abbastanza nettamente, ma è un quarto posto assolutamente da non buttare considerando quanta distanza c'era lo scorso anno. Ai Mondiali di Berlino 2020, avevamo raccolto un 16° posto con Silvia Valsecchi e un 19° posto con Marta Cavalli. È vero che non c'era la campionessa in carica Chloé Dygert, è vero che non è stata convocata Lisa Klein, ma la Alzini si è fatta largo tra le migliori del mondo. A proposito di campionesse del mondo, la nuova maglia iridata va a Lisa Brennauer che batte la connazionale Franziska Brauße e si prende il secondo oro in questa rassegna ( Se nell'inseguimento maschile siamo riusciti a piazzare due ragazzi sul podio, Milan e Ganna , nell'inseguimento individuale femminile chiudiamo senza medaglie., infatti, ha perso la finalina per il bronzo contro, anche abbastanza nettamente, ma è un quarto posto assolutamente da non buttare considerando quanta distanza c'era lo scorso anno. Ai Mondiali di Berlino 2020, avevamo raccolto un 16° posto con Silvia Valsecchi e un 19° posto con Marta Cavalli. È vero che non c'era la campionessa in carica Chloé Dygert, è vero che non è stata convocata Lisa Klein, ma la Alzini si è fatta largo tra le migliori del mondo. A proposito di campionesse del mondo, la nuova maglia iridata va ache batte la connazionalee si prende il secondo oro in questa rassegna ( dopo l'inseguimento a squadre contro l'Italia ).

I tempi delle finali

Mondiali Paternoster, Ganna e gli altri: quanto si guadagna da campioni del mondo? 16 ORE FA

Cicliste Tempi 1. Lisa Brennauer 3'18''258 2. Franziska Brauße 3'22''980 3. Mieke Kröger 3'20''903 4. Martina Alzini senza tempo

Cronaca

Si comincia proprio con la finale della Alzini, ma l'azzurra ha vita dura contro Mieke Kröger che già dopo 1 km conta un vantaggio di 1''387 sulla nostra Martina. Divario che aumenta a quasi 7'' al secondo km, tanto che poco dopo finisce la gara con la tedesca che sorpassa la Alzini. La Kröger continua la sua prova, comunque, per testarsi sui tempi della Brennauer (e della Dygert che detiene il record del mondo), ma chiude in 3'20''903. Ancora troppo lontana per la gloria e si 'accontenta' della medaglia di bronzo.

Scatta poi la finale per l'oro, e qui c'è il derby tedesco tra Lisa Brennauer e Franziska Brauße. Anche qui non c'è storia con la Brennauer che vince con più di 4'' di margine. Anche per lei niente record, anche perché il suo 3'18''258 è stato un tempo superiore a quello fatto segnare in mattinata nelle qualifiche.

Dove e come guardare i Mondiali di Roubaix in tv e live streaming

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

Mondiali Il medagliere dei Mondiali: Italia prima con tre ori IERI A 12:18