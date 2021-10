Elia Viviani si si gode il suo oro . Una vittoria storica, perché era la prima volta che la Corsa ad eliminazione entrava nel programma dei campionati del Mondo. Ed è la prima volta che Viviani conquista un titolo iridato dopo anni e anni di tentativi. Ma non è finita qui, assicura il pistard veronese. Ci sono ancora tante battaglie da andare a conquistare, dopo la fiducia ritrovata in questa edizione dove gli azzurri si sono piazzati al 3° posto assoluto del medagliere . E da qui parte la caccia a Parigi...

Un titolo che fa la storia

Mondiali Si chiude col botto! Viviani Campione del mondo nell'Eliminazione 12 ORE FA

Sono felice perché questo è un titolo che fa la storia e arriva al termine di una stagione incentrata sulle Olimpiadi. Non è stato facile preparare l'appuntamento mondiale e ancor più difficile è stato per noi stradisti, ma siamo riusciti a trovare energie importanti e a regalare all'Italia il miglior risultato di sempre in un campionato del mondo su pista

Viviani indossa la sua prima maglia iridata: rivivi la premiazione

Felice di aver guidato questo gruppo

Sono orgoglioso di essere riuscito finalmente a salire sul tetto del mondo, ma sono anche orgoglioso di aver guidato questo giovane gruppo che continua a crescere e che ha un grande futuro davanti a sé

Viviani Campione del mondo: Leitão ko, rivivi l'ultimo duello

Campione del mondo dopo 10 anni. Obiettivi? Parigi

Sono passati dieci anni di inseguimento a questa maglia ed è arrivata in una delle gare che più mi piacciono, nella quale serve un mix di forza, astuzia e intelligenza. Sapevo di avere una grande chance, i ragazzi mi spingono a dare sempre qualcosa in più, vogliamo crescere tutti insieme e abbiamo già un obiettivo che si chiama Parigi

Viviani, vittoria al bacio: giro di pista con la bandiera e poi dalla sua Elena

