Elia Viviani completa la sua bacheca. Nonostante la pista fosse la sua casa, il corridore veronese non era mai riuscito a conquistare un titolo mondiale. Un argento nell'Americana, un argento nello Scratch, un bronzo nell'Omnium, bronzo completa la sua bacheca. Nonostante la pista fosse la sua casa, il corridore veronese non era mai riuscito a conquistare un titolo mondiale. Un argento nell'Americana, un argento nello Scratch, un bronzo nell'Omnium, bronzo bissato nella giornata di sabato alle spalle di Hayter e Gate. Ecco che, all'ultima corsa di questo Mondiale, arriva il capolavoro di Viviani che parte a casa un oro che pesa tantissimo. Ecco spiegata, inoltre, la scelta di non fargli fare la Madison con Consonni, anche se agli azzurri è andata comunque benissimo così visto l'argento conquistato dal duo Scartezzini-Consonni . È un'Italia che chiude col botto, con quattro titoli iridati.

La classifica finale

Corridore Nazione 1. Elia Viviani Italia 2. Iúri Leitão Portogallo 3. Sergey Rostovtsev Russia 4. Donavan Grondin Francia 5. Jules Hesters Belgio 6. Ethan Vernon Gran Bretagna 7. Erik Martorell Haga Spagna 8. Gavin Hoover Stati Uniti 9. Rotem Tene Israele 10. Yacine Chalel Algeria

Cronaca

Elia Viviani voleva fortemente questo oro, anche se partiva con ancora negli occhi l'eliminazione prematura del sabato. Eravamo nel programma dell'Omnium e il corridore veronese - nella prova ad eliminazione appunto - era giunto solo al 9° posto. Oggi aveva però un altro sguardo in volto, un altro tipo di concentrazione e lo abbiamo visto sin da subito. Solo una sbavatura, che poteva costare, proprio nello stesso momento della corsa di ieri, con Viviani salvo solo grazie all'eliminazione di Gavin Hoover.

Passata la paura, Viviani si mette in testa e non molla più il campo. Via via vengono eliminati Martorell Haga, Vernon, Hesters e Grodin, uno dei grandi favoriti di giornata. Fuori il francese siamo sicuri di una medaglia, ma Viviani vuole anche l'oro. Rostovtsev, il campione europeo, non ce la fa più e si auto-elimina, e quindi è duello con Iúri Leitão già beffato ieri nell'Omnium. Viviani si mette dietro e lo passa con grande carica all'ultimo giro: non c'è partita e l'azzurro vince così la sua prima maglia iridata in carriera.

