Ganna e Bertazzo però predicano calma: contro la Francia non sarà facile. Hanno battuto nettamente la favorita Danimarca e, poi, giocano in casa. Battere il record del mondo? Difficile secondo Ganna viste le condizioni di pista... Discorso che potrebbe compromettere anche il tentativo di Grande gioia per gli azzurri che si confermano ancora una volta i più forti. Ma, per ora, inutile fare feste perché manca ancora la finalissima per dirsi anche campioni del mondo nello stesso in cui si è conquistati il titolo olimpico. E dire che la vittoria al Mondiale manca alla squadra del quartetto addirittura dal 1997 però predicano calma: contro lanon sarà facile. Hanno battuto nettamente la favorita Danimarca e, poi, giocano in casa. Battere il record del mondo? Difficile secondo Ganna viste le condizioni di pista... Discorso che potrebbe compromettere anche il tentativo di record nell'inseguimento individuale

Filippo GANNA

Mi sembra una pista in cui non si riesce a fare grandi tempi. Forse giovedì, con una temperatura più alta si potrà. Era importante oggi partire bene. La finale con la Francia? Sarà una sfida dura

Simone CONSONNI

Siamo cinque, sei, tutti molto competitivi. Quando in allenamento il ct fa i quartetti non capisci mai qual è quello titolare. Sono veramente contento per quanto fatto oggi, ma non è ancora finita

Liam BERTAZZO

È stata una gioia enorme. Ho passato due anni difficili ed essere tornato a dare il mio contributo mi ripaga di tante sofferenze. Ringrazio tutto il gruppo, che mi è sempre stato vicino e che mi ha permesso di migliorare. La finale con la Francia? I francesi corrono in casa ed avranno tutto il pubblico a favore. Io ho perso un Mondiale per un punto proprio contro di loro, adesso è venuto il momento di cambiare la storia

