L'cambia, ma è sempre vincente. Rispetto al quartetto che aveva disputato le qualificazioni nel primo pomeriggio , esce Lamon che lascia il posto a, ma le frecce azzurre continuano a volare. Nello scontro diretto con lafinisce tanto a poco, con l'Italia che fa segnare il tempo di, il miglior tempo di questa prima giornata dei Mondiali. Nonostante la presenza di, i britannici scivolano a 4''817 di ritardo, venendo quasi raggiunti proprio dal quartetto italiano. La sorpresa non è tanto in questo risultato, ma nello scoprire chi sarà la sfidante dell'Italia. Nella finalissima di giovedì, infatti, ci sarà la. Con la spinta del pubblico, i transalpini guidati dacolgono anche loro un fantastico risultato. Unche annichilisce la Danimarca, aspirante al titolo, ma fuori addirittura dalla finale. È vero che i danesi avevano rifondato dopo Tokyo, ma che brutto risultato... Italia che torna invece a disputare una finale per l'oro a. Fu nel, quando l'Italia divenne campione del mondo contro l'Ucraina ai Mondiali di Perth.