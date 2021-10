Partita anche la Madison femminile, con l'che si presentava ai nastri di partenza con la coppia. La Paternoster, già bronzo ai Mondiali dello scorso anno a Berlino, cercherà di andare a medaglia con Rachele che invece non veniva convocata da due anni . Coppia non proprio inedita, anche se Letizia a Tokyo - così come a Berlino 2020 - aveva gareggiato al fianco di. Le nostre due ragazze sono riuscite a centrare il pass per la finale ( diretta su Discovery+ e Eurosport Player dalle 18.10 ), con il 5° posto nella propria batteria.

8 i punti conquistati agli sprint. Non un bottino spaventoso, ma quanto basta per accedere alla finalissima. La nostra coppia, infatti, vuole puntare alla medaglia. Le più temibili sono le olandesi Andy Pieters e Kirsten Wild (al suo ultimo Mondiale), che hanno vinto la batteria dove erano presenti le italiane, e le britanniche Neah Evans-Katie Archibald, fresche di titolo europeo, oltre al fatto che sono campionesse olimpiche della specialità. Nell'altra batteria ha vinto la coppia australiana davanti alla Francia.

