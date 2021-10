L'Omnium maschile arriva al giro di boa dopo aver completato, tra mattinata e primo pomeriggio, le prove dello Scratch e della Tempo Race. Occhi puntati su l'unico del podio di Tokyo ad essere qui presente ai Mondiali per giocarsi la maglia iridata (mai conquistata in carriera). Prestazione dai due volti però per il veronese che è stato molto performante nello Scratch, piazzandosi al. Male, molto male, nella Tempo Race dove Viviani non è riuscito a conquistare, trovando così l'8° posto. Nella seconda prova è andato ancora a segno Ethan Hayter che, logicamente, diventa il favorito numero 1 per l'oro, anche considerando la sua esperienza. Si spera di migliorare con la corsa ad eliminazione e la corsa a punti per puntare al podio, fattibilissimo comunque per Viviani che al momento è 4° nella classifica generale.