Miriam Vece, pistard lombarda di soli 25 anni, può vantare un l’assenza di Emma Hinze le ha spalancato le porte. "È una bellissima esperienza da rifare, e che rifarei sempre. Simboleggia una bella vetrina per noi italiani e in particolare per me, che rappresento da sola la velocità al femminile. Spero che stimoli qualche ragazzina più giovane e che faccia capire una cosa importante: anche la velocità su pista è una disciplina, non ci sono solamente Endurance e strada. Personalmente sarà un’occasione per farmi vedere un po’ e per far vedere che l’Italia c’è. Insomma, esistiamo. Sfortunatamente non è iniziata nel migliore dei modi a Maiorca, ma ci sono altri quattro round a disposizione" (che si svolgeranno a Berlino, Parigi e due volte a Londra, ndr). La carta d’identità dice 16 marzo 1997, ma lei ne ha già viste di tutti i colori., pistard lombarda di soli 25 anni, può vantare un palmares chilometrico tra settore giovanile e settore senior, oltre alla seconda partecipazione consecutiva alla UCI Track Champions League . Inizialmente non doveva esserci, per varie ragioni, male ha spalancato le porte.(che si svolgeranno a Berlino, Parigi e due volte a Londra, ndr).

Dai Mondiali agli Europei, Miriam Vece di bronzo nei 500 metri

Cos’è successo con la bici in Spagna?

"Le nostre biciclette non sono mai arrivate a Maiorca – la sua e quella Jair Tjon En Fa, velocista surinamese –, sono rimaste a Madrid fino a lunedì (14 novembre, mentre la prima tappa si è svolta il 12). Ci dicevano: ve le mandiamo, arrivano con il prossimo volo, le avrete, invece non sono mai arrivate, per cui spero che a Berlino non ci siano intoppi".

A Berlino con un unico scopo, quindi

"Dovrò fare fuoco e fiamme, perché ho tantissimi punti e posizioni da recuperare. Dovrò essere concentrata al 100% e dare il massimo fino all’arrivo, sia nel Keirin che nella Sprint. A Maiorca, purtroppo, non avendo la mia bicicletta non mi sentivo proprio nella comfort zone: non volevo causare problemi durante le batterie, cadere e fare male alle altre ragazze (Miriam ha corso con la bicicletta di Rachele Barbieri, ndr). A Berlino invece, se non ci saranno problemi con la bicicletta, sicuramente sarà tutto diverso e spero di fare molto bene".

Sulla condizione fisica

"Non sono proprio al top della forma: dopo il Mondiale in Francia ho fatto 15 giorni di stop, per cui non ho ripreso da molto. Però, allo stesso tempo, penso che siamo tutte sulla stessa barca, perché vedendo come sono andate le gare in Spagna il livello è più o meno il medesimo per tutte le atlete".

Obiettivi?

"Divertirmi, fare esperienza e utilizzare questa Uci Track Champions League come trampolino di lancio per l’Europeo di febbraio". (Gli Europei 2023 si svolgeranno a Grenchen dall’8 al 12 febbraio e saranno il primo step per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, ndr).

Un ragionamento sulla Sprint League senza Hinze

"Senza Hinze vedo tutte sullo stesso livello. In ogni caso, Emma non sarebbe stata comunque la favorita, perché al Mondiale non è stata la solita Emma di sempre. È andata fortissimo lo stesso, per carità, però l’ho vista un po’ in calo. Secondo me nella nostra categoria possono fare molto bene Kelsey Mitchell, canadese, Mathilde Gros, francese, e Lea Friedrich, tedesca: il podio se lo giocano loro. Come outsider invece vedo Martha Bayona, che qualche risultato lo porta sempre a casa. Sarà una battaglia fino all’ultima tappa di Londra".

