Amstel Gold Race e, questa volta, la Jumbo Visma schiererà la miglior squadra possibile. Ci si domandava perché il team a disposizione di van Aert per la Freccia del Brabante fosse così “povero”, con il debuttante Gijs Leemreize addirittura Vingegaard e anche Roglic. Potrebbe anche essere la squadra del Tour, ma in questo caso Roglic farà il gregario e non il capitano. La stagione delle Classiche prosegue con l'e, questa volta, la Jumbo Visma schiererà la miglior squadra possibile. Ci si domandava perché il team a disposizione di van Aert per lafosse così “povero”, con il debuttanteaddirittura squalificato per posizione irregolare in bicicletta . La Freccia è stata poi conquistata da Pidcock, proprio su van Aert , rimasto ben presto da solo, ma ora ci sarà la squadra al completo. Il belga avrà a disposizione Gesink, Oomen, Hofestede, Mertens,e anche. Potrebbe anche essere la squadra del Tour, ma in questo caso Roglic farà ile non il capitano. L'anno scorso ha vinto la Liegi , ma lo sloveno crede di essere più “performante” da gregario con un percorso come quello dell' Amstel Gold Race

Provare a vincere l'Amstel?

Voglio aiutare Wout van Aert in modo che la nostra squadra possa vincere l’Amstel Gold Race. La corsa è molto più adatta a un corridore come lui che a me

Brabantse Pijl Chi è Pidcock? L'uomo che batte van Aert e sogna Tokyo 15/04/2021 A 08:35

Ci presentiamo con una squadra molto forte e questa corsa così veloce si adatta a Wout meglio che a me. Sono disposto a sacrificarmi per Wout, perché lui come arma in più, può fare uno sprint veloce. Spetterà a me e Jonas Vingegaard assicurarci che Wout non debba sprecare energie per correre al meglio il finale

È grande Italia, ma vince van Aert: rivivi lo sprint

Non è solo Roglic vs Pogacar

Dopo la delusione della Parigi-Nizza, è stato molto bello conquistare un’altra classifica generale. I media si sono concentrati sul fatto che ho vinto contro Pogacar, ma per me non è un rivale più importante degli altri. Mi concentro solo su me stesso. Questa è l’unica cosa che posso controllare da solo

Duello infinito tra Pogacar e Roglic: che botte tra sloveni

Tour de France e Olimpiadi gli obiettivi

Sono soddisfatto della mia forma attuale, ma naturalmente non ho raggiunto il massimo. I miei obiettivi rimangono il Tour de France e i Giochi Olimpici. Non voglio raggiungere il mio livello più alto fino a luglio. Per l’inizio del Tour vorrei perdere un kg e allo stesso tempo mantenere la mia potenza attuale. Il peso non è più un problema ora

Pazzesco alla Liegi: esulta Alaphilippe ma vince Roglic

Amstel Gold Race Amstel Gold Race: percorso e favoriti 11/04/2021 A 21:25