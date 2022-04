Con ancora negli occhi lo spettacolo del Giro delle Fiandre, il grande ciclismo comincia un'altra settimana che promette di regalare emozioni. Se dal 4 al 9 aprile è in programma il Giro dei Paesi Baschi e mercoledì 6 il Belgio torna protagonista con lo Scheldeprijs è già tempo di Ardenne.apre il celebre trittico con una settimana d'anticipo, visto lo scambio di date con la Parigi-Roubaix (sposta al 17 aprile) a causa delle elezioni presidenziali in Francia. La gara delle birra e delle celebrisarà la solita battaglia, con tanti corridori in grado di essere protagonisti. A partire da, vincitore nel 2019 con un finale pazzesco e fresco trionfatore alla Ronde. Il grande rivale, campione nell'ultima edizione, deve recuperare dopo la positività al Covid e non ci sarà. Tra i nomi più attesi ci sono. In casa Italia, al via anche. Andiamo a vedere ladella gara.