Brugge-De Panne. Percorso totalmente pianeggiante, dedicato agli sprinter. Da Cavendish a Merlier, da Ackermann a Groenewegen, sono tanti i corridori che cercano conferme o il riscatto dopo questo avvio di stagione. Per alcuni di loro, inoltre, sarà un modo per testarsi in vista della Gent-Wevelgem in programma Il ciclismo non si ferma e, tra la Volta a Catalunya e la Settimana Coppi e Bartali , avremo anche la 46esima edizione della. Percorso totalmente pianeggiante, dedicato agli sprinter. Da Cavendish a Merlier, da Ackermann a Groenewegen, sono tanti i corridori che cercano conferme o il riscatto dopo questo avvio di stagione. Per alcuni di loro, inoltre, sarà un modo per testarsi in vista della Gent-Wevelgem in programma domenica 27 marzo

Il percorso

Percorso per velocisti senza asperità di tipo altimetrico. Partiti da Brugge, i corridori arriveranno dopo 72 km al traguardo di De Panne, entrando così nel circuito di 45,1 km da ripetere 3 volte. Si passerà da De Moeren e Veurne prima di rientrare a De Panne. Al secondo passaggio a Veurne ci sarà un traguardo volante (ai -60,9 km dal traguardo) che potrà essere affrontato in chiave classifica a punti. Ci sarà, infatti, anche una speciale classifica a punti che potrà favorire i fuggitivi di giornata in caso di successo (c'è pur sempre il premio in denaro). Finale totalmente piatto: ultima curva a 800 metri dal traguardo.

Dove guardare in tv per la Brugge-De Panne

La Brugge-De Panne sarà trasmessa in DIRETTA integrale a partire dalle 15:00 su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Merlier che potenza! Volata dominata sul pavé: rivivi l'arrivo

I favoriti

Sam Bennett, ma è difficile pensarlo come primo favorito. In “prima fila” partono Cavendish, Merlier e Démare. Il britannico ha vinto una settimana fa Ancora fuori Caleb Ewan che salterà anche la Gand. Torna invece, ma è difficile pensarlo come primo favorito. In “prima fila” partono. Il britannico ha vinto una settimana fa la Milano-Torino , il belga ha vinto la Nokere Koerse, il francese è uscito molto bene dalla Milano-Sanremo e ritrova il suo storico ultimo uomo Jacopo Guarnieri.

Cavendish ruggisce a Rivoli e fa 159 in carriera: rivivi lo sprint!

Poi Groenewegen, Bouhanni, ma anche Ackermann che si è finalmente sbloccato dopo la vittoria alla Bredene. Lato italiani potremo scagliare due frecce, con Consonni a fare da capitano nella Cofidis e Bonifazio per la TotalEnergies.

Giusto citare anche altri due italiani. Ci sarà Dainese con la DSM che però schiererà anche il capitano Cees Bol, poi avremo Gazzoli che cerca il primo successo con la maglia dell'Astana. Tra quelli che potranno cercare la volata anche Mozzato, Modolo e Fiorelli.

Cavendish, Merlier, Démare *****

Kooij, Groenewegen, Ackermann, Bouhanni, Stuyven ****

Consonni, Sam Bennett, De Lie, Kanter, Bonifazio, Rudy Barbier ***

Girmay, Danny van Poppel, Dainese, Walscheid, Mozzato, Aberasturi **

Meeus, Petit, Gazzoli, Wright, Bol, Fiorelli, Capiot, Dupont, Einhorn, Modolo, Debusschere *

Alla scoperta di Girmay: il primo corridore di colore a fare podio in un Mondiale

Info utili

-Orario di partenza: 12.15

-Orario d'arrivo: tra le 16:52 e le 17:34

-Lunghezza: 207,9 km

-Edizione n°: 46

Ackermann torna a vincere 204 giorni dopo, Merlier ko: rivivi lo sprint

