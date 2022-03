Cavendish alla Milano-Torino perché impensabile portarlo con questa condizione Cannonball. La chiave del successo odierno? Semplice, il ritorno di Michael Morkov come suo ultimo uomo. In questo inizio di stagione il danese si era "occupato” di Jakobsen e i risultati si sono visti (6 i successi per il neerlandese). Ma, appena recuperato Morkov, ecco che Cavendish è tornato a vincere. E ora per la Milano-Sanremo? Con A volte ritornano! Dopo una Tirreno-Adriatico da dimenticare , la Quick Step aveva 'parcheggiato'alla Milano-Torino perché impensabile portarlo con questa condizione alla Milano-Sanremo . Il britannico, però, è tornato a fare il suo e ha vinto bruciando tutti nella volata di Rivoli. Messi in fila Bouahnni, Kristoff e Sagan in una volata d'altri tempi per. La chiave del successo odierno? Semplice, il ritorno dicome suo ultimo uomo. In questo inizio di stagione il danese si era "occupato” die i risultati si sono visti (6 i successi per il neerlandese). Ma, appena recuperato Morkov, ecco che Cavendish è tornato a vincere. E ora per la Milano-Sanremo? Con il forfait di Alaphilippe , il team belga si porterà dietro Jakobsen ma questo Cavendish potrà tornare utile.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mark Cavendish 4h31'22'' 2. Nacer Bouhanni st 3. Alexander Kristoff st 4. Max Kanter st 5. Peter Sagan st 6. Andrea Vendrame st 7. Michael Morkov st 8. Ben Swift st 9. Simone Consonni st 10. Biniam Girmay st

3 in fuga: Viegas, Alba e Marcellusi

A 171 km dall'arrivo parte il primo fuggitivo, è Daniel Viegas della Eolo Kometa che dopo una decina di km viene ripreso da Alba della Drone Hopper-Androni Giocattoli e da Marcellusi della Bardiani-CSF-Faizané. I tre riescono a prendere un vantaggio massimo di poco più di 4', ma ai -60 km dal traguardo ecco che si intensificano le operazioni in testa al gruppo. Un grande lavoro l'aveva fatto l'UAE Emirates di Molano, a cui si aggiungono la Trek di Moschetti, l'Intermarché Wanty Gobert di Kristoff e la DSM di Dainese.

Occhio a Bettiol

Ai -19,7 km dall'arrivo, ecco che i tre di testa vengono raggiunti dal gruppo. Ma occhio all'azione di Alberto Bettiol che lancia il suo compagno di squadra Ben Healy che cerca il colpo a sorpresa dalla distanza. Azione che costringe la Quick Step Alpha Vinyl a muoversi subito in testa al gruppo per chiudere il gap. Grande fatica per Cavagna e compagni che riescono comunque a stoppare l'irlandese ai -4,2 km.

Bettiol ci aveva provato: il momento in cui stacca il gruppo con Healy

Sagan fa lavorare tutta la squadra, ma vince Cavendish

Troppo lavoro per i Quick Step? Bel punto di domanda, considerando che mancava ancora qualche km all'arrivo. Sagan in un primo momento si accoda a Morkov e poi fa lavorare intensamente Bonifazio, Simon e Boasson Hagen. Il danese, invece, si accorge di non avere più Cavendish a ruota e se lo va “a riprendere”. Il primo a partire è Bouhanni, ma dalle retrovie ecco proprio la rimonta di Cavendish che dopo essere stato 'depositato' da Morkov sul rettilineo finale, sprigiona la sua potenza e brucia tutti. Bouhanni si piazza subito dietro, poi Kristoff e Kanter. Solo 5° Sagan, davanti al primo degli italiani Andrea Vendrame.

Cavendish: "Non è la Sanremo, è la Milano-Torino ma è comunque speciale"

Pogacar fa il vuoto sul Monte Carpegna... E Magrini si esalta

