Una squalifica quindi di 3 anni per Matteo De Bonis, una durata solitamente standard, con la speranza che questa squalifica possa sensibilizzare tutto l'ambiente e il corridore stesso. Il classe '95, comunque, si è subito preso la piena responsabilità del gesto, ammettendo l'utilizzo di sostanze dopanti per migliorare l'allenamento. Era risultato positivo all'EPO durante un controllo fuori corsa dello scorso 16 febbraio, con ancora 0 giorni di corsa ufficiali in questo 2021.