Letizia Paternoster ha dovuto addirittura Alice Barnes si è ritrovata davanti Ellen van Dijk, la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, che si è ritrovata un 'regalo' molto particolare. Si sta facendo un gran lavoro La prima tappa dell'EasyToys Bloeizone Fryslân Tour è andata in archivio. Non senza problemi visto i rischi che hanno dovuto fronteggiare le ragazze impegnate nella cronometro di Surhuisterveen.ha dovuto addirittura dribblare un furgone durante la sua prova, mentresi è ritrovata davanti dei passanti contromano . Insomma, un disastro vero e proprio. A vincere la crono, poi, è stata, la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, che si è ritrovata un 'regalo' molto particolare. Si sta facendo un gran lavoro per la parità dei salari nel ciclismo , ma il premio di oggi è stato un... Vibratore!

Non solo quello, visto che la ciclista neerlandese ha avuto un dono un gran pacco regalo, ma tra i tanti - e curiosi - accessori c'era anche uno dei sex toys della 'collezione' dell'EasyToys. Ebbene sì, visto che a sponsorizzare la corsa del Bloeizone Fryslân Tour, nei Paesi Bassi, è la EasyToys azienda leader nella produzione di sex toys, lingerie e altri accessori erotici. Non è che ci si poteva aspettare di più... Nel pacco regalo c'erano anche delle carte per giocare al Kama Sutra.

Ellen van Dijk però l'ha presa sul ridere. La 35enne, alla sua 59esima vittoria in carriera, ha chiesto, anzi, dei suggerimenti su come usare i suoi regali attraverso un post sui social. Intanto il EasyToys Bloeizone Fryslân Tour continua: ci saranno altre due tappe, chissà che regalo riceveranno le vincitrici nei prossimi giorni.

