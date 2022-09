Nairo Quintana va fino in fondo. Il colombiano dell’Arkéa-Samsic non vuol di certo arrendersi e ha deciso positivo al Tramadol, , ma figura dal 2019 nella lista proibita dell’UCI a causa dei suoi effetti collaterali. . Il colombiano dell’Arkéa-Samsic non vuol di certo arrendersi e ha deciso di difendersi con forza dalla squalifica al Tour de France 2022 , dove era giunto sesto, per essere stato trovato una sostanza che di suo non è considerata doping , ma figura dal 2019 nella lista proibita dell’UCI a causa dei suoi effetti collaterali.

Alcuni giorni fa, i legati del corridore avevano ufficialmente presentato il ricorso all’UCI – Unione Ciclistica Internazionale – contro la sanzione a lui comminata relativamente al caso descritto. Non sorprende che Quintana abbia deciso di rinunciare alla Vuelta a España 2022 proprio al fine di dimostrare la validità della propria linea difensiva.

Ad

Quintana, no alla Vuelta per potersi difendere delle accuse

Ciclismo L'avvocato di Quintana: "Processo strano. Non è doping, ma c'è sanzione" 22/08/2022 ALLE 10:18

Gli avvocati del ciclista sudamericano avevano, infatti, dichiarato quanto segue: “Vogliamo chiarire una cosa: questo non è un caso di doping, inteso come uso di sostanze proibite per imbrogliare o migliorare il risultato. Il nostro portacolori non è stato sospeso; anzi, è stato lui, convinto di essere innocente, a rinunciare alla Vuelta per difendersi“.

Un altro passaggio è stato, nelle ultime ore, il ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna per impugnare la sua squalifica dall’ultimo Tour. Come riportato dall’ANSA, è stato il Tribunale ad annunciarlo: “Per il momento non è possibile indicare quando verrà pronunciata la decisione finale“, la precisazione del TAS, il cui collegio arbitrale deve essere ancora nominato prima di arrivare a una data per l’udienza.

La VAR entra in azione: Quintana si appoggia alla moto e viene penalizzato

Vuelta di Spagna Quintana squalificato per l'utilizzo di una sostanza vietata, ma farà la Vuelta 17/08/2022 ALLE 15:22