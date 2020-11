Il 2020 sta giungendo al termine e il 2021 per tanti atleti vorrà dire vera ripartenza verso la nuova stagione con la speranza che sia un anno sportivo decisamente più lungo e denso di eventi rispetto a quello che si sta concludendo. Uno di quegli atleti che guarda al 2021 con speranza e voglia di riscatto è Fabio Jakobsen, ciclista coinvolto nella maxi-caduta causata da Dylan Groenewegen (che per quanto accaduto sarà squalificato nove mesi) al Giro di Polonia.

Jakobsen, in coma farmacologico, dopo l’impatto si è sottoposto a operazioni di chirurgia maxillo facciale, riabilitazione e allenamento in vista della stagione. Sarà difficile rivederlo in bici con l’avvio delle prime gare ma lui ci sta provando e lo vuole dire al mondo.

Così Fabio Jakobsen annuncia di essere tornato in sella. Se anche se fosse solo per un allenamento blando in compagnia della sua ragazza, o per provare la nuova bici in dotazione al team Deceuninck Quick Step per la stagione 2021, è davvero bello vederlo nella sua “tenuta da lavoro”.

Finora è stato un bella avventura. Con questo post vorrei ringraziare tutti i medici e gli specialisti che mi hanno aiutato in questo percorso

Jakobsen a gennaio dovrà subire un altro intervento ma già vederlo in sella non è poco, anzi. Al Polonia la situazione sembrava veramente drammatica ed era oggettivamente difficile immaginarsi il corridore in bici a pochi mesi dall’incidente. Eppure è lì. E questa è forse una delle immagini più belle di questo strano anno.

