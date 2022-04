Ciclismo

Freccia del Brabante - Pidcock: "Non ho vinto? Non avevo grandi gambe, l'importante è che abbia vinto un Ineos"

FRECCIA DEL BRABANTE - Forse Magnus Sheffield ha sorpreso anche il suo compagno di squadra Pidcock. Il britannico è felicissimo per questo successo del compagno, anche perché vuol dire che la Ineos Grenadiers ha vinto anche questa. E, visto che erano in tre, non potevano permettersi di lasciare la vittoria a qualcun altro.

00:01:10, un' ora fa