Ciclismo

Freccia Vallone - Alaphilippe: "Non avevo le gambe per tenere su Teuns, ma il 4° posto non è male"

FRECCIA VALLONE - Alaphilippe confessa di non essere stato al top per questa Freccia Vallone, che è anche la sua corsa (ha vinto 3 volte da queste parti). Ma, semplicemente, non aveva le gambe per tenere il passo di Teuns e Valverde. Ringrazia comunque la squadra per il lavoro fatto e non è per nulla scontento del 4° posto ottenuto.

00:02:17, 19 minuti fa