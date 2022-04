Ciclismo

Freccia Vallone - Vlasov: "Orgoglioso del mio 3° posto, Teuns e Valverde oggi non si prendevano"

FRECCIA VALLONE - Con un Teuns e un Valverde in stato di grazia, il 3° posto di oggi è stato il risultato migliore possibile per il russo che è soddisfatto di questo piazzamento. Anzi, per essere la sua prima Freccia Vallone, è un 3° posto che fa ben sperare per il futuro.

00:01:19, 16 minuti fa