È stata una Freccia Vallone combattuta fino all'ultimo metro conche è riuscito ad evitare il ritorno die a batterlo sulla linea del traguardo . Beffa per il murciano che aveva messo nel mirino la 6a vittoria di questa Classica, di cui è il massimo vincitore. È invece la prima Classica per Teuns. Lui che, comunque, in carriera aveva portato a casa successi al Tour de Wallonie, Tour di Polonia, Ruta del Sol ma, soprattutto, al Giro del Delfinato e al Tour de France (ha conquistato le tappe di La Planche des Belles Filles nel 2019 davanti a Ciccone e la tappa di Le Grand-Bornand lo scorso anno ). Niente rimonta perche ha fatto 4°, ancora peggiosolo 12°. Il migliore degli italiani è Domenicoche ha chiuso 15° al traguardo con lo stesso ritardo del gruppo Pogacar.