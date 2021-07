tra poco il report completo...

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 29h38'25'' 2. Wout van Aert +1'48'' 3. Alexey Lutsenko +4'38'' 4. Rigoberto Uran +4'46'' 5. Jonas Vingegaard +5'00'' 6. Richard Carapaz +5'01'' 7. Wilco Kelderman +5'13'' 8. Enric Mas +5'15'' 9. David Gaudu +5'52'' 10. Pello Bilbao +6'41''

Thomas e Roglic si staccano, van Aert marca Pogacar

Si parte subito a fuoco per cercare la fuga di giornata. Grandi nomi all'attacco, considerando la presenza di Mattia Cattaneo, Poels, Geoghegan Hart e Mohoric tra gli altri. La velocità fa male a Geraint Thomas che si stacca subito e rientra nel gruppetto con i velocisti. Nuovi attacchi, ci prova Colbrelli ma anche van Aert tenta una fiammata. A questo punto si arrende anche Roglic che resta staccato con Daniel Martin e Latour. Si arriva abbastanza compatti al traguardo volante di Frangy, con Colbrelli che vince agevolmente su Matthews e Mezgec, provando a rientrare nella classifica a punti. Nuovi tentativi di fuga, alla fine se ne va un plotoncino di 18 corridori a 66 km dal traguardo. Ci sono corridori come Quintana, Simon Yates, Cattaneo, Poels, Teuns, Woods, Guillaume Martin e Kuss, mentre perde le ruote Valverde. Poels a caccia dei punti per la maglia a pois, ma nella discesa dopo la Côte de Mont-Saxonnex si sganciano Kragh Andersen e Benoot con un'azione in combinata.

Kragh Andersen prende in testa il Col de Romme, ma da dietro rimonta in maniera molto agile Michael Woods che prova l'impresa. Alle sue spalle si forma un quintetto composto da Poels, Quintana, Cattaneo, Simon Yates e Guillaume Martin. Dietro è bagarre tra gli uomini di classifica, con Pogacar che mette i suoi a tirare. Via via si staccano tutti, da van der Poel a Nibali, da Uran a van Aert. Anche Vingegaard, Alaphilippe e Gaudu si arrendono, con Pogacar che stacca tutti. Carapaz prova a tenere la sua ruota, ma anche l'ecuadoriano sventola bandiera bianca dopo due accelerazioni. Lo sloveno è un rullo compressore e a fine salita da già un minuto al suo rivale n° 1. Pogacar a questo punto si lancia addirittura alla caccia dei fuggitivi sfruttando l'ultima ascesa del Col de la Colombière.

Sull'ultima salita Woods barcolla e viene raggiunto da uno stoico Dylan Teuns che prima si riporta sui controattaccanti, poi li stacca e raggiunge anche il canadese in testa. Da dietro però è minaccioso Pogacar che ricuce uno svantaggio iniziale di 5 minuti ai fuggitivi di giornata. Impressionante. Carapaz è scivolato a 3 minuti dallo sloveno, van Aert a 5', van der Poel a 14'. Pogacar, uno a uno, riprende tutti i fuggitivi sull'ultima ascesa, gli resiste solo Teuns che riesce a scollinare con 10'' di vantaggio. Lo sloveno, a questo punto, può cercare anche la vittoria di tappa, ma preferisce fare la discesa in maniera lucida per evitare inutili cadute (anche dopo la comunicazione dell'ammiraglia). Ne approfitta così Teuns che si invola verso la vittoria, il suo secondo acuto al Tour in carriera dopo il successo a La Planche des Belles Filles (su Ciccone) nel 2019. Pogacar è anche un po' stanco e viene raggiunto da Izagirre e Woods, non riuscendo così a fare la volata per i secondi di abbuono. Poco male, ha già vinto il Tour.

