Ralph Denk per l'estromissione della Bora Hansgrohe anche alla Gent-Wevelgem che si è corsa in giornata (Attraverso le Fiandre (in programma tutti negativi, ma questo non è bastato. 17 persone restano caso contatto per gli organizzatori e la Bora deve tornare a casa. Ci saranno almeno per il Giro delle Fiandre? Il covid continua ad essere un problema sanitario ma, anche e soprattutto, organizzativo. Alza la voceper l'estromissione dellaanche allache si è corsa in giornata ( con il successo di van Aert ) e alla prossima(in programma il 31 marzo ). Sì perché dopo l'esclusione alla E3 Saxo Bank Classic del team tedesco a causa della positività di un suo corridore , non si è voluto rischiare lasciando a casa l'intero team anche per le prossime gare in Belgio. La Bora Hansgrohe ha presentato i test dei tamponi dei corridori,, ma questo non è bastato.per gli organizzatori e la Bora deve tornare a casa. Ci saranno almeno per il Giro delle Fiandre?

Sono arrabbiato e deluso. Nonostante tutte le contromisure non siamo stati autorizzati a partire per una delle corse più importanti al mondo. La cosa assurda è che ad altri team in situazioni simili è stato concesso di correre, mentre il medico che ha firmato l'ordinanza nei nostri confronti non ha neanche risposto alle nostre chiamate né spiegato le motivazioni della sua decisione. Non c'è chiarezza. [Ralph Denk, team manager della Bora Hansgrohe]

Bora che si sarebbe dovuta presentare alla Gand con Daniel Oss, Nils Politt, Pascal Ackermann, Marcus Burghardt, Maciej Bodnar, Rüdiger Selig e Michael Schwarzmann. Va detto che, per la prova odierna, anche la Trek Segafredo di Mads Pedersen (che aveva vinto la Gent-Wevelgem) e di Stuyven (vincitore della Sanremo) ha avuto semaforo rosso per due positività nello staff tecnico. Loro potranno almeno correre l'Attraverso le Fiandre?

