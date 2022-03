Girmay ci aveva già impressionato con il mai nessun africano era riuscito prima di oggi a vincere una Classica e, nello specifico, una Classica del nord. Girmay comunque qualcosa aveva già vinto: 7 successi in carriera, 2 quest'anno (il primo al Trofeo Alcúdia-Port d'Alcúdia), oltre al 10° posto alla Milano-Torino e al 12° posto alla Milano-Sanremo. Non male come piazzamenti. Anche se il grande exploit di Girmay, che lo aveva fatto conoscere a tutto il mondo, fu il 2° posto di Leuven l'anno scorso. Il primo africano sul podio ad un Mondiale. Era il Mondiale Under 23, quando l'eritreo Si fa la storia sì alla Gand.ci aveva già impressionato con il 5° posto alla E3 Saxo Bank Classic e ce lo aveva detto di essere un corridore da Classiche e che in futuro avrebbe voluto vincere Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix . L'eritreo, intanto, si porta a casa una Gent-Welvegem stellare quanto imprevedibile. Van Aert prova a macinare sul pavé come aveva fatto due giorni fa, ma questa volta viene ripreso in discesa e il belga allora lancia Laporte, per restituire il favore di Harelbeke. Ad inseguire il francese ci sono però Van Gestel, Stuyven e proprio Girmay che batte tutti in volata. E si fa la storia perchée, nello specifico, una Classica del nord. Girmay comunque qualcosa aveva già vinto: 7 successi in carriera, 2 quest'anno (il primo al Trofeo Alcúdia-Port d'Alcúdia), oltre al 10° posto alla Milano-Torino e al 12° posto alla Milano-Sanremo. Non male come piazzamenti. Anche se il grande exploit di Girmay, che lo aveva fatto conoscere a tutto il mondo, fu il 2° posto di Leuven l'anno scorso. Il primo africano sul podio ad un Mondiale. Era il Mondiale Under 23, quando l'eritreo si piazzò 2° dietro al nostro Filippo Baroncini

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Biniam Girmay 5h37'57'' 2. Christophe Laporte st 3. Dries Van Gestel st 4. Jasper Stuyven st 5. Soren Kragh Andersen +8'' 6. Tim Merlier +8'' 7. Mads Pedersen +8'' 8. Iván García Cortina +8'' 9. Matej Mohoric +8'' 10. Arnaud Démare +8''

A 223 km dal traguardo parte la fuga di giornata con all'attacco Wallays (Cofidis), Jacobs (Movistar). Konychev (Bike Exchange), Arndt (DSM), Robeet (Bingoal Pauwels Sauces), De Vylder (Vlaanderen-Baloise), Saugstad (Uno-X Pro Cycling). I 7 guadagnano anche 5 minuti sul gruppo, ma ai -115 l'andatura comincia ad aumentare e il margine cala. Occhio però alle cadute: prima una maxi caduta che costringe Pidcock, Trentin, Démare, Vanmarcke e Küng ad inseguire. Cominciano anche i muri e la Jumbo Visma fa subito vedere il proprio potenziale.

Sul Kemmelberg, Ballerini per poco non finisce contro le transenne mentre alza bandiera bianca Narváez per una caduta sulla stessa curva. Dopo la prima serie di muri si stacca invece Peter Sagan che dimostra di non avere grande gamba. Occhio però a non farsi cogliere di sorpresa e in un tratto di pianura Asgreen e Mohoric allungano, insieme a Van Avermaet, Campenaerts e altri corridori, e riescono a cogliere di sorpresa van Aert che resta nel gruppo dietro.

Van Aert lascia andare Laporte, ma vince Girmay

Sulla seconda serie di muri, van Aert fa fare qualche fiammata a Benoot e a Laporte, poi ci prova da solo sul Kemmelberg, l'ultimo muro di giornata. Il belga riesce a staccare tutti, ma sulla discesa immediatamente successiva i migliori rientrano grazie alla spinta di Asgreen. Le carte si mischiano nuovamente, con 15 atleti che restano in testa. Ci sono corridori veloci come Démare, Philipsen, Merlier, anche il nostro Consonni, ma Van Aert non vuole la volata di gruppo e lascia partire Laporte. Con lui anche Girmay, Van Gestel e Stuyven, vincitore della Sanremo 2021. I quattro si danno cambi regolari e non vengono ripresi fino alla volata finale, dove a trionfare è Biniam Girmay. Il primo africano nella storia a vincere una Classica del Nord.

