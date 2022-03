tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 4h36'19'' 2. Christophe Laporte st 3. Stefan Küng +1'35'' 4. Biniam Girmay +1'35'' 5. Matej Mohoric +1'35'' 6. Valentin Madouas +1'35'' 7. Jhonatan Narváez +1'35'' 8. Tiesj Benoot +1'35'' 9. Dylan van Baarle +1'35'' 10. Kasper Asgreen +1'35''

7 in fuga: c'è anche Daniel Oss

Tanti gli scatti in avvio ma, dopo 4 settori in pavé e un muro (il Katteberg), non c'è nessuno in fuga. A 126 km dal traguardo provano a partire in tandem Ryan Mullen e Lukas Pöstlberger della Bora Hansgrohe che vengono poi raggiunti da Wallays (Cofidis), Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces). Prima del muro di La Houppe, i 5 vengono ripresi, ma parte un secondo tentativo degli stessi che questa volta se ne vanno decisi anche grazie agli innesti di Lasse Norman Hansen (Uno-X Pro) e Daniel Oss (TotalEnergies). Ci provano anche Bayer e De Pestel, ma i due non riescono a rientrare sulla testa della corsa.

Van Aert piazza un primo attacco ai -80 dal traguardo

I 7 di testa accumulano un vantaggio massimo di 2'07'' sul gruppo, intanto perde terreno Campenaerts a causa di un guasto meccanico, con il belga che non riesce più a rientrare. Soprattutto perché a 80 km dal traguardo, sul Taaienberg, c'è un'accelerazione di van Aert che mette tutti in fila. Restano attaccati al belga solo Stuyven, Asgreen, Mohoric e Küng, oltre ai compagni di squadra Benoot e Laporte. Una volta ripresi i fuggitivi, van Aert fa lavorare in testa Benoot per assottigliare il gruppo di testa e per tenere dietro il gruppo guidato dalla Ineos Grenadiers. Gli uomini in nero riescono però, nel giro di 20 km, a neutralizzare questo tentativo con Narváez e van Baarle che si rifanno sotto.

Altro scatto ai -42 e van Aert fa il vuoto

È solo il primo tentativo però del belga che piazza un altro scatto dei suoi a 42 km dal traguardo. Questa volta solo Laporte, un suo compagno di squadra, riesce a tenere il suo passo e i due se ne vanno in tandem fino al traguardo. Impressionante l'azione di van Aert sul Paterberg, là dove invece dovette arrendersi durante il Giro delle Fiandre nel 2021. Nessun altro riesce a rispondere, con Asgreen che alza subito bandiera bianca, capendo che si potrà lottare solo per il 3° posto. Km dopo km, il duo della Jumbo Visma accresce il proprio vantaggio e van Aert arriverà così in parata insieme a Laporte. È Küng a prendersi il 3° posto anticipando la volata, con Girmay ottimo 4° davanti a Mohoric.

