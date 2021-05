Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Lo Stelvio, la prima vittoria italiana, il messaggio lanciato da Vincenzo Nibali. In un colpo solo gli appassionati di ciclismo e i tifosi italiano hanno potuto godere di una grande tappa, dove si è dato uno scossone alla classifica generale, riducendo a tre il discorso per la vittoria finale. Pinot abdica, staccandosi anche in questa tappa, Nibali invece risponde presente e riapre un Giro finora pieno di delusioni per lui. Fa la differenza su tutti gli altri in salita, tranne che per Quintana che si incolla alla sua ruota, poi fa fuori anche il colombiano in discesa andandosi a prendere una storica vittoria sul traguardo di Bormio, battendo allo sprint anche Mikel Landa andato in fuga. Quella del siciliano è una vittoria storica, perché va a conquistare per il secondo anno consecutivo la tappa con la Cima Coppi, dopo il successo alla 19esima frazione del Giro scorso con il Colle dell'Agnello da scalare. Una tappa piena di significato quella di oggi anche per la presenza della Cima Scarponi (il Mortirolo), così definita in questa corsa rosa: Nibali ha così voluto mandare il suo personalissimo saluto verso un corridore che per tanti anni è stato suo compagno di stanza e compagno di avventure. Momento molto toccante anche quello del passaggio di Luis León Sánchez sulla Cima Scarponi, Landa si prende invece la Cima Coppi (e sarà quindi premiato a Milano comunque vada). Giornata no invece per Dumoulin, costretto a fermarsi per problemi intestinali, riconducibili però ad un'alimentazione non impeccabile durante la giornata, oltre ad aver preso troppo freddo durante la scalata dello Stelvio. Là dove osano solo le Aquile , ha perso tanto terreno il corridore olandese che ha sì conservato la maglia rosa, ma che si è mostrato per la prima volta vulnerabile in questo Giro d'Italia.