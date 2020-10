Filippo GANNA (Ineos Grenadiers)

Una bella prova sicuramente, ma anche difficile. Ho pensato a guidare con prudenza e per fortuna avevo Cioni in ammiraglia che mi dava tutte le informazioni più importanti. Mi ha segnalato tutto, anche i singoli tombini, è stato fondamentale. Avete visto che ci sono ciclisti che sono caduti e l’attenzione era al massimo. Fino ad adesso ho avuto tanti successi e oggi ho vestito una maglia così importante. Speriamo di non concludere la mia carriera con questo risultato e spero di poter conquistare ancora tante corse

Crono spaziale di Filippo Ganna! È la prima maglia rosa

Come ho preparato il Giro?

Sono stato molto tranquillo così come ho fatto prima del Mondiale. Aveva funzionato bene prima di Imola e come vedete ha funzionato bene anche adesso. Penso che prima di un appuntamento importante sia utile fare una vita tranquilla. Ero uno dei favoriti, ho cercato di rimanere calmo e alla fine il risultato ci ha premiato. Speriamo che sia di buon auspicio per i prossimi 20 giorni, perché non dimentichiamo che siamo qui per sostenere Geraint Thomas che punta alla vittoria finale. Certo, per me è una grande emozione. Primo Giro, prima vittoria e prima maglia rosa. E consentitemi un saluto al mio Piemonte e alla mia terra che ieri sera ha vissuto momenti molto brutti, ma sono sicuro che ancora una volta sapranno rialzarsi

Questo risultato ha una dedica particolare?

Va alla mia famiglia, non è facile supportarmi e sopportarmi e poi anche alla mia squadra che non mi ha fatto mancare nulla

Ganna: dopo il tricolore e la maglia arcobaleno, arriva quella rosa

Dalla bici color oro a quella rosa?

Non posso far impazzire i miei meccanici. Correrò con la mia solita bici, ma con i nastrini rosa e speriamo che mi porti bene

Quanto è importante la polvere di magnesio sulle mani prima delle corse?

Nelle prove a crono, non usando i guanti tradizionali è meglio avere la polvere di magnesio. In questo modo posso avere le mani secche al punto giusto, per avere la massima sensibilità. Nel finale sono arrivato troppo lungo e questa sensibilità sulle mani mi ha permesso di utilizzare al meglio i freni e non finire a terra

Ganna: "Maglia rosa al debutto al Giro d'Italia. Tanta roba"

