Deve recuperare tanto tempo. Dalla crono di Palermo alle tante forature qui e là per il percorso, Jakob Fuglsang è finito in 10a posizione a 2'26'' dalla maglia rosa di João Almeida . Volendo avere un altro punto di riferimento, il danese è a 1'19'' da Vincenzo Nibali , un distacco davvero importante considerando che non sono acnroa state fatte le grandi montagne. Fuglsang però ci crede ancora e chiarisce gli screzi avuti con Nibali proprio negli ultimi giorni .

Qualcuno ha preso alcune frasi dall’articolo e le ha tradotte con Google Translate, così si perde tutto il senso. Non sono state dette tutte le cose belle che ho scritto sull’Italia. Mi piace moltissimo l’Italia e mi dispiace che è venuta fuori una cosa così. È stata fatta un po’ di confusione, spero che tutti abbiano capito che il testo è stato tradotto in un modo sbagliato. [Jakob Fuglsang]

Il Giro non si vince nella cronometro di domani, ma sicuramente bisognerà fare bene. Vediamo nella prossima settimana cosa riusciamo a fare in salita, ma secondo me posso ancora andare avanti in classifica. Vediamo come va con il meteo, con il fatto che siamo ad ottobre e che è una cosa che non abbiamo mai provato, è un po’ diverso rispetto al solito