Il Giro d'Italia perde un altro protagonista. Tony Gallopin. Non era uomo di classifica dell'AG2R, ma il francese avrebbe potuto tentare diverse fughe, soprattutto nell'ultima settimana. Il classe '88 è stato uno dei corridori coinvolti nella caduta ai -45 km, finito a terra con il compagno di squadra Vendrame oltre ai vari Zakarin, Ganna e Vanhoucke che hanno dovuto inseguire per non perdere terreno in classifica.