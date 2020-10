Il rapporto di Geraint Thomas con il Giro d'Italia non è mai decollato. Le prime volte era venuto solo per fare il gregario, ma dal 2017 ha provato a vincerla la maglia rosa. Nel 2017, appunto, non è andato oltre la 12a tappa, proprio a causa di una caduta, quest'anno era il favorito per il successo finale, ma si è dovuto ritirare a causa di una caduta patita addirittura nei km di trasferimento, prima che la tappa dell'Etna partisse.

Thomas ha riportato la frattura non scomposta del bacino e si può quindi dire addio alla sua stagione. Grande rammarico per il gallese che, in realtà, sentiva la gamba buona. Sentiva la gamba del 2018 quando vinse un Tour de France davanti a Dumoulin, Froome e Roglic.

È davvero frustrante dover tornare a casa perché avevo dedicato così tanto lavoro per preparare questa corsa. Ho fatto tutto quello che potevo e mi sentivo in grande forma come quando ho vinto il Tour, o forse ancora meglio. Mi sentivo davvero bene. [Geraint Thomas al sito ufficiale]

Ero ero pronto per partire. Mi sono svegliato e volevo iniziare la tappa con i ragazzi e almeno aiutarli nelle tappe dei prossimi giorni, ma in fondo dentro di me sapevo che qualcosa non andava. Siamo andati a fare queste scansioni extra e la decisione è stata resa più facile, perché quando c'è una frattura sei obbligato allo stop per evitare di fare più danni

Quindi il gallese non avrà neanche il modo di 'consolarsi' alla Vuelta, considerando che la sua stagione finisce qui a causa della frattura. Alla Vuelta, per il Team Ineos, ci sarà comunque la coppia Carapaz-Froome.

Si pensa già al 2021 e Thomas fa sapere con un tweet inequivocabile di volerci riprovare e vincere un giorno la maglia rosa. Ce la farà?

