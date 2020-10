Verosimilmente sarà la prima tappa con arrivo in volata di questo Giro d'Italia. Frazione che sarà comunque dura perché, piazzato proprio a metà del percorso, ci sarà da affrontare il Portella Mandrazzi di 3a categoria. 22,6 km al 4% di pendenza media: non impossibili, ma comunque fatica in più nelle gambe degli sprinter che vorranno affrontarsi sul traguardo di Villafranca Tirrena.

Ci sarà la prima volata di questo Giro d'Italia e, finalmente, si affronteranno gli sprinter dopo le fatiche di questi primi giorni. In corsa ci sarà anche Sagan che ha colto il 2° posto in quel di Agrigento e che è ancora in attesa di sbloccarsi in questo 2020. Gli avversari sono quelli attesi alla vigilia: su tutti Fernando Gaviria e Arnaud Démare. Tra i papabili anche Michael Matthews (4° ad Agrigento) e viene quotato anche Ben Swift della Ineos che non ha più compiti in squadra dopo la debacle di Geraint Thomas.