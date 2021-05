3° alla cronometro della Tirreno-Adriatico, 9° al prologo del Romandia, 10° alla cronometro del Romandia. Risultati che avevano fatto storcere il naso a tanti, ma Filippo Ganna l'aveva detto: arriverò per il Giro. E così è stato, con il campione del mondo in carica che ha stradominato la crono di Torino, indossando così la prima maglia rosa. E che derby, tutto italiano, con Edoardo Affini che era stato il primo a scendere sotto i 9 minuti per completare gli 8,6 km della crono di Torino. C'era grande attesa per Remco Evenepoel, ma il belga resta dietro - e ci stava considerando che non correva dal 15 agosto scorso - giungendo a 18'' da Ganna. Esulta comunque João Almeida, quarto miglior tempo di giornata e, soprattutto, il migliore di tutti i big con distacchi già interessanti.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Filippo Ganna 8'47'' 2. Edoardo Affini +10'' 3. Tobias Foss +13'' 4. João Almeida +17'' 5. Rémi Cavagna +18'' 6. Jos van Emden +18'' 7. Remco Evenepoel +19'' 8. Maximilian Walscheid +19'' 9. Matthias Brändle +22'' 10. Gianni Moscon +23''

