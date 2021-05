A Milano calerà il sipario sul Giro 2021 con Bernal in rosa . Una vittoria meritatissima per il colombiano che ha stradominato nelle prime due settimane e si è difeso alla grande nell'ultima, quella decisiva. Vincere con quasi 2 minuti è stato un risultato molto importante, un bel ritorno per il colombiano che aveva fallito nel 2020 al netto del problema fisico. A festeggiare, sul podio di Milano, ci saranno anche Sagan, Bouchard, De Bondt e Pellaud.