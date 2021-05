Simon Pellaud (Umberto Marengo, ma nell'ultima settimana è venuto su come un treno Dries De Bondt. Il campione nazionale belga si è votato a questa classifica dopo il ritiro 24 punti a disposizione. È una delle cosiddette "classifiche minori” del Giro, ma è stata davvero una battaglia avvincente . In un primo momento sembrava corsa a due tra il campione in carica ) e, ma nell'ultima settimana è venuto su come un treno. Il campione nazionale belga si è votato a questa classifica dopo il ritiro del suo capitano Merlier , ed è riuscito ad arrivare all'ultima tappa in linea con un bel bottino. De Bondt ha un +10 su Marengo e un +11 su Pellaud, margine che potrebbe essere sufficiente visto che restano soloa disposizione.

La classifica dei traguardi volanti dopo 19 tappe

Corridore punti 1. Dries De Bondt 64 2. Umberto Marengo 54 3. Simon Pellaud 53

Nella tappa che porta tutti a Alpe di Motta, ci sarà subito il traguardo volante di Cannobio che verrà preso d'assalto dai rivali di De Bondt. 12 punti al primo passaggio, ma cono 8 posti che assegnano punti, rimane difficile pensare che il belga non vada a sprintare. Poi ci sarà anche il TV di Madesimo, da dove partirà l'ultima salita di giornata. Dopo due GPM di 1a categoria, sarà difficile immaginarsi Pellaud e Marengo in fuga fino a quel punto. Classifica che resta in piedi visto che ci sono ancora 24 punti a disposizione. Questa è però l'ultima occasione, perché domenica ci sarà la crono.

I punti al traguardo volante di Cannobio/Madesimo

Piazzamenti allo sprint intermedio Punti 1. 12 2. 8 3. 6 4. 5 5. 4 6. 3 7. 2 8. 1

La classifica dei traguardi volanti è stata istituita nel 2006, risorgendo dalle ceneri” della classifica intergiro, che aveva un sistema simile anche se c'era il tempo” e non i punti in palio. Non assegna una maglia da leader a differenza delle altre classifiche...

